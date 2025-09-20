吳釗燮：集體努力實現韌性 安全仰賴自我防衛決心

總統府全社會防衛韌性國際論壇今天舉行，國安會秘書長吳釗燮於閉幕式致詞表示，韌性只能透過集體努力才能實現，在挑戰日益增加的年代，安全取決於自我防衛的決心，「台灣自我防衛的決心無庸置疑」。

吳釗燮表示，此次論壇不僅有全球影響力，更鼓舞人心，也傳遞了「韌性只有透過集體努力才能實現」的訊息，而透過全球夥伴彼此學習，才能夠共同壯大，並邁向全社會韌性。

針對台灣面臨的挑戰，吳釗燮表示，台灣面對的威脅是全面性的，不僅是天災，還要面對來自對岸的打壓，中國透過聯合戰備警巡和大規模軍演威嚇台灣，軍事壓力從未間斷，且台灣每天遭受網路攻擊、假訊息操作，以及法律戰的挑戰。

吳釗燮提到，這些威脅遠遠超過台灣本身，延伸至第一島鏈及印太地區，乃至於全世界，中國、俄羅斯、伊朗與北韓之間日益緊密的結盟，被稱為CRINK，對區域及全球的和平穩定都構成嚴重風險，這些危險沒有邊界，而各國的因應措施不能各自為政，因此今天的國際論壇本身就是一種韌性行動，建立信任、學習與團結的網路。

吳釗燮指出，在挑戰日益升高的時代，「我們的安全仰賴我們自我防衛的決心」，以及在危機發生前就做好準備，台灣自我防衛的決心無庸置疑，台灣對自我防衛的立場堅定不移，任何聲稱政府已經投降、或台灣已經失敗的說法，都是完全錯誤的。

吳釗燮表示，堅信「有準備，更安全」，台灣會持續屹立，同時會和所有共享和平與穩定願景的夥伴攜手合作。

