聽新聞
0:00 / 0:00
傳「小沈1500」馬郁雯選中正萬華 鍾小平：美女刺客初選會過關
2026年台北市議員選舉，民眾黨發言人吳怡萱將再戰中正萬華選區。民眾黨主席黃國昌今下午被問及與京華城案的「小沈1500」記者馬郁雯意選該選區，黃說，議員選舉還是回歸市政。國民黨北市中正萬華議員鍾小平則說，她覺得馬郁雯是「美女刺客」會通過黨內初選。
2026年地方選舉，民眾黨磨刀霍霍，民眾黨發言人吳怡萱將再戰中正萬華選區，民進黨部分，報導京華城案的「小沈1500」的記者馬郁雯，傳出有意參選；另外，國民黨北市議員應曉薇，傳出女兒也有意選該區議員。對外傳馬郁雯參選，吳怡萱今受訪指出，會洩漏檢方偵辦內容、偵查大公開的候選人，是民進黨要支持的？
鍾小平則表示，這次中正萬華選區非常激烈，寫「小沈1500」是「萬」不是時間這則新聞的馬郁雯，相信初選會過關，是民進黨推的美女刺客牌。
至於應曉薇的女兒，她不是國民黨員，可能會尋求無黨籍，或是民眾黨的支持，她參選是一半一半，這選區新人輩出，熱鬧可期，是初選的激戰區。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言