傳「小沈1500」馬郁雯選中正萬華 鍾小平：美女刺客初選會過關

2026年台北市議員選舉，民眾黨發言人吳怡萱將再戰中正萬華選區。民眾黨主席黃國昌今下午被問及與京華城案的「小沈1500」記者馬郁雯意選該選區，黃說，議員選舉還是回歸市政。國民黨北市中正萬華議員鍾小平則說，她覺得馬郁雯是「美女刺客」會通過黨內初選。

2026年地方選舉，民眾黨磨刀霍霍，民眾黨發言人吳怡萱將再戰中正萬華選區，民進黨部分，報導京華城案的「小沈1500」的記者馬郁雯，傳出有意參選；另外，國民黨北市議員應曉薇，傳出女兒也有意選該區議員。對外傳馬郁雯參選，吳怡萱今受訪指出，會洩漏檢方偵辦內容、偵查大公開的候選人，是民進黨要支持的？

鍾小平則表示，這次中正萬華選區非常激烈，寫「小沈1500」是「萬」不是時間這則新聞的馬郁雯，相信初選會過關，是民進黨推的美女刺客牌。

至於應曉薇的女兒，她不是國民黨員，可能會尋求無黨籍，或是民眾黨的支持，她參選是一半一半，這選區新人輩出，熱鬧可期，是初選的激戰區。

