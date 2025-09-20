首檔漫畫特展開幕 賴總統：金庸小說很棒最愛笑傲江湖

快訊

中央社／ 台北20日電

配合全國古蹟日，總統府今天起重新開放每月1次假日參觀活動。總統賴清德下午參觀在總統府內舉辦的首檔「沾水筆下的武林」台灣漫畫特展；他表示，金庸武俠小說很棒、最愛笑傲江湖，小時候愛看「諸葛四郎」漫畫。

總統府今天重新開放假日每月1次參觀活動，一早就排滿參觀人潮，加上文化部策劃的首檔台灣漫畫特展「Vol.1 武俠篇：沾水筆下的武林」，也吸引許多漫畫迷，盼一窺台灣漫畫的歷史脈絡與創作精華所呈現的豐富與多樣性。

總統下午在秘書長潘孟安、發言人郭雅慧陪同下，先前往敞廳發送限量版「總統府紀念版乖乖」，歡迎參觀民眾並握手致意。

總統在現場看到坐著輪椅前來參觀的阿嬤，特地關心阿嬤跟誰來、有沒有拿到紀念版乖乖；看到外國籍人士，總統也用英語問候，並與熱情民眾合影留念。

隨後，總統在文化部次長李靜慧及策展人翁稷安的導覽下，聆聽「Vol.1 武俠篇：沾水筆下的武林」的策展設計理念及展品介紹。

總統看到櫥窗內展示的金庸武俠小說全系列時笑說，金庸的小說很棒、他最喜歡笑傲江湖，小時候也愛看諸葛四郎。

總統府指出，這次特展是「台灣漫畫系列展」首檔展覽，希望帶領民眾走進沾水筆下的台灣江湖世界，以不同世代、不同風格的漫畫作品，呈現出台灣漫畫家豐沛的創作能量與獨特視野，讓民眾從欣賞過程中重拾閱讀漫畫的熱血與感動。

總統府表示，目前一樓展區除展出「Vol.1 武俠篇：沾水筆下的武林」特展，也有「民主方舟：台灣永續前行」常設展，下半年度尚有10月18日、11月1日及12月6日等假日參觀活動，歡迎國內外訪客蒞臨參觀，近距離認識這棟見證歷史的建築，也落實民主時代下「人民的總統府」精神。

