賴總統提「興建中私人住宅」供青年用 國土署：會與民間合作增房源

賴清德總統今出席第七屆危老、都更博覽會開幕致詞，談到關於全國「興建的私人住宅」設法合作一事。內政部國土署表示，年底可在台北、新北市、桃園市、台南市及高雄市釋出千餘戶婚育宅，未來3年內會再釋出1萬戶；未來會朝向與民間合作，透過都更分回方式，來增加房源。

國土署指出，政府為回應青年居住需求及少子女化挑戰，會透過「婚育宅 優先住 加碼補－青年婚育租屋協助專案」，經由都更分回、中央直接興建完工及林口世大運之社會住宅調配，年底可在台北、新北市、桃園市、台南市及高雄市釋出千餘戶婚育宅，未來3年內會再釋出1萬戶。

另截至今年6月底，中央、地方政府及各級住都中心辦理公辦都更案件，已提供近4千戶社宅，做為國人居住選擇。國土署指出，未來也會繼續推動都更、危老重建，及配合婚育宅政策，讓公辦都更案件所提供的社會住宅，優先做為婚育宅使用，並朝向與民間合作，透過都更分回方式，來增加房源，以降低年輕世代居住負擔。

國土署表示，入住婚育宅且育有學齡前幼兒的家庭，承租年限最長可達12年，以確保居住穩定性及滿足子女成長、就學需求。另為提升育兒居家環境安全，增加包租代管社會住宅修繕補助額度，可用於新購、修繕育兒居家安全相關項目，並補助房客修繕每年6千元，以守護孩童平安長大。

國土署說明，租金補貼部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得由最低生活費3倍放寬至3.5倍，所得放寬後符合資格家庭，依現行300億元中央擴大租金補貼加碼制度辦理。另方案公布後，登記結婚或育有新生兒的家庭將再擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50%，每多生1胎再加碼補貼50%。

國土署表示，除既有居住政策外，刻正研議修正都市更新建築容積獎勵辦法，將新增社會住宅容積獎勵項目，規範符合一定樣態的公辦都更案優先提供社會住宅。此外，未來也會透過金融支持、稅賦減免與專業輔導等管理策略，與民間共同合作，擴充房產供應來源，以提供民眾或青年使用。

