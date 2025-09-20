林佳龍訪問奧地利出席音樂會 感謝奧國會議員堅定挺台

外交部長林佳龍近日圓滿結束歐洲訪問行程，先後走訪捷克布拉格、教廷與義大利羅馬，最後一站來到歐洲音樂之都奧地利維也納，出席「當東方遇見西方音樂會」，藉參與「歐洲台灣文化年」系列活動看見「文化的力量」，讓歐洲各界對台灣文化深感驚艷與喜愛，訪奧期間林佳龍並與挺台的奧地利國會議員交流、感謝奧國友人對台灣的堅定支持。

林佳龍表示，他在維也納期間出席「當東方遇見西方音樂會」，家鄉在新竹的駐奧地利大使劉玄詠，更邀請新竹「客家八音團」來到維也納與當地音樂家攜手演出，新竹縣長楊文科並親自率團赴奧地利，共同在維也納愛樂音樂廳拉姆斯廳欣賞這場別具意義的音樂饗宴，深刻感受跨越文化和語言的共鳴。

林佳龍特別提到，劉玄詠本身是長號演奏家，曾於維也納留學，用他擅長的音樂和奧地利交朋友，並推廣家鄉新竹的客家音樂，此次更與兒子同台演出，改編《望春風》、《高山青》及《天公落水》等經典曲目；下半場則由新竹田屋北管、新竹北埔八音團及銅好重奏團共同登場，將台灣傳統民俗文化搬上維也納音樂舞台。

林佳龍在演出前酒會中，與奧地利國會議員及友人互動，並特別感謝台奧友好協會主席艾蒙（Werner Amon）及多位國會議員對台灣的堅定支持，讓台奧之間的橋梁更加穩固。他指出，在全球民主價值面臨嚴峻挑戰的時刻，台奧將持續深化合作，共同捍衛自由、人權與和平。

林佳龍表示，「歐洲台灣文化年」的主題「從科技到文化」，點出台灣除了以半導體產業揚名國際外，更因島嶼上的多元族群孕育出堅韌的台灣精神以及如大海般豐富的創意能量，把文化厚度轉化為推動世界的科技力量。林佳龍說，歷代政權在團留下的文化痕跡，在現代飄洋過海、到歐洲綻放光彩，此次文化交流，盼未來台奧關係能如同音樂之都的交響樂曲，同心協力，攜手演奏和諧樂章。

在訪奧最後一天，林佳龍也在維也納工業大學建築系教授呂尚寰陪同下，參訪多處歷史建築，深入了解奧地利的歷史變遷與文化故事。他也笑稱，其中讓「書蟲」一踏入就不想離開、有「世界最美圖書館」美譽的奧地利國家圖書館，從挑高拱廳上的壁畫、精緻生動的雕塑，以及館藏書籍都在這座雄偉建築中受到妥善保存，最為令他印象深刻，一冊冊的古書更象徵著知識薪火將代代相傳。

林佳龍指出，他在維也納期間還參訪著名的美景宮（Belvedere Palace），除欣賞宮殿建築的宏偉壯麗外，也參觀了多位奧地利知名藝術家的作品，其中包括鎮館之寶、人氣最高的克林姆（Gustav Klimt）經典畫作《吻》（Der Kuss/The Kiss）。他也分享美景宮將於今（2025）年12月5日與台灣國立歷史博物館攜手合作，舉辦以18至20世紀歐洲花卉藝術為主題的展覽，屆時多幅珍貴畫作將跨海來台，展現百花齊放的繽紛藝術風貌。林佳龍誠摯邀請國人屆時近距離感受令人屏息的繁花盛開與藝術饗宴。

