快訊

台電急搶修！北市大安區365戶傍晚突停電 11戶深夜這時才復電

高雄豪宅傳流血衝突「保全持剪刀猛刺」 1男1女濺血送醫急救

大陸為何讓步？CNN分析習近平用TikTok當籌碼「有更重要的事要做」

林佳龍訪問奧地利出席音樂會 感謝奧國會議員堅定挺台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

外交部長林佳龍近日圓滿結束歐洲訪問行程，先後走訪捷克布拉格、教廷與義大利羅馬，最後一站來到歐洲音樂之都奧地利維也納，出席「當東方遇見西方音樂會」，藉參與「歐洲台灣文化年」系列活動看見「文化的力量」，讓歐洲各界對台灣文化深感驚艷與喜愛，訪奧期間林佳龍並與挺台的奧地利國會議員交流、感謝奧國友人對台灣的堅定支持。

林佳龍表示，他在維也納期間出席「當東方遇見西方音樂會」，家鄉在新竹的駐奧地利大使劉玄詠，更邀請新竹「客家八音團」來到維也納與當地音樂家攜手演出，新竹縣長楊文科並親自率團赴奧地利，共同在維也納愛樂音樂廳拉姆斯廳欣賞這場別具意義的音樂饗宴，深刻感受跨越文化和語言的共鳴。

林佳龍特別提到，劉玄詠本身是長號演奏家，曾於維也納留學，用他擅長的音樂和奧地利交朋友，並推廣家鄉新竹的客家音樂，此次更與兒子同台演出，改編《望春風》、《高山青》及《天公落水》等經典曲目；下半場則由新竹田屋北管、新竹北埔八音團及銅好重奏團共同登場，將台灣傳統民俗文化搬上維也納音樂舞台。

林佳龍在演出前酒會中，與奧地利國會議員及友人互動，並特別感謝台奧友好協會主席艾蒙（Werner Amon）及多位國會議員對台灣的堅定支持，讓台奧之間的橋梁更加穩固。他指出，在全球民主價值面臨嚴峻挑戰的時刻，台奧將持續深化合作，共同捍衛自由、人權與和平。

林佳龍表示，「歐洲台灣文化年」的主題「從科技到文化」，點出台灣除了以半導體產業揚名國際外，更因島嶼上的多元族群孕育出堅韌的台灣精神以及如大海般豐富的創意能量，把文化厚度轉化為推動世界的科技力量。林佳龍說，歷代政權在團留下的文化痕跡，在現代飄洋過海、到歐洲綻放光彩，此次文化交流，盼未來台奧關係能如同音樂之都的交響樂曲，同心協力，攜手演奏和諧樂章。

在訪奧最後一天，林佳龍也在維也納工業大學建築系教授呂尚寰陪同下，參訪多處歷史建築，深入了解奧地利的歷史變遷與文化故事。他也笑稱，其中讓「書蟲」一踏入就不想離開、有「世界最美圖書館」美譽的奧地利國家圖書館，從挑高拱廳上的壁畫、精緻生動的雕塑，以及館藏書籍都在這座雄偉建築中受到妥善保存，最為令他印象深刻，一冊冊的古書更象徵著知識薪火將代代相傳。

林佳龍指出，他在維也納期間還參訪著名的美景宮（Belvedere Palace），除欣賞宮殿建築的宏偉壯麗外，也參觀了多位奧地利知名藝術家的作品，其中包括鎮館之寶、人氣最高的克林姆（Gustav Klimt）經典畫作《吻》（Der Kuss/The Kiss）。他也分享美景宮將於今（2025）年12月5日與台灣國立歷史博物館攜手合作，舉辦以18至20世紀歐洲花卉藝術為主題的展覽，屆時多幅珍貴畫作將跨海來台，展現百花齊放的繽紛藝術風貌。林佳龍誠摯邀請國人屆時近距離感受令人屏息的繁花盛開與藝術饗宴。

林佳龍 奧地利 維也納 音樂會

延伸閱讀

外交部長林佳龍投書美媒 籲「台灣應被納入聯合國」

外交部長林佳龍訪義掀挺台潮 副議長錢益友籲確保台海現狀

蒙特內哥羅國會議員訪台 林佳龍：建立交流新契機

林佳龍投書羅馬尼亞媒體 籲國際攜手台灣加入聯合國

相關新聞

傳「小沈1500」馬郁雯選中正萬華 鍾小平：美女刺客初選會過關

2026年台北市議員選舉，民眾黨發言人吳怡萱將再戰中正萬華選區。民眾黨主席黃國昌今下午被問及與京華城案的「小沈1500」...

柯文哲入監染HPV…陳佩琪嘆「聽得心在淌血」 台北看守所兩點回應

民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，柯妻陳佩琪表示，每天清晨3、4、5點幾乎都有監控中心打電話查行蹤，理由是有落跑嫌疑。而柯...

釋昭慧喊「拒領普發1萬」引熱議 運彩公會理事長：拒絕信眾善款才令人敬佩

法師釋昭慧提出拒領普發1萬，並呼籲增設「拒領1萬，轉入國家續命專款」同時納排富條款。行政院回覆將納入研議，引發熱議。中華...

賴總統提「興建中私人住宅」供青年用 國土署：會與民間合作增房源

賴清德總統今出席第七屆危老、都更博覽會開幕致詞，談到關於全國「興建的私人住宅」設法合作一事。內政部國土署表示，年底可在台...

黃國昌民眾黨親子園遊會受歡迎 叔叔瞬變國昌哥哥

民眾黨主席黃國昌與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會，與小朋友一起玩...

傳「小沈1500」馬郁雯選中正萬華 吳怡萱：綠支持偵查大公開候選人？

2026年地方選舉，民眾黨磨刀霍霍，民眾黨發言人吳怡萱將再戰中正萬華選區。民眾黨主席黃國昌今下午被問及與京華城案的「小沈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。