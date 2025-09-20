快訊

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

幕前幕後不一樣？英王國宴招待川普 美特勤1舉動槓上英御廚

住飯店牙刷不能放浴室？前空服員籲「鎖進保險箱」 揭防護措施清單

黃國昌民眾黨親子園遊會受歡迎 叔叔瞬變國昌哥哥

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱（右）下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會，黃國昌到現場就獲得一把氣球做的蔥（台語蔥與昌同音），笑得很開心。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱（右）下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會，黃國昌到現場就獲得一把氣球做的蔥（台語蔥與昌同音），笑得很開心。記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席黃國昌與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會，與小朋友一起玩沙畫，與發氣球給小朋友，一到會場黃國昌就獲得一把氣球做的蔥（台語蔥與昌同音），笑得很開心。

黃國昌做沙畫時，透露自己一直很想要Tiffany綠與白色相間的安全帽，所以沙畫上的安全帽是Tiffany綠與白色相間的顏色，並特地把自己做的沙畫帶回家留念。身旁一位小朋友被問知道黃國昌是誰嗎？脫口而出是「明星啊！」讓黃國昌笑著說，可惜我沒帶糖，不然一定給你一顆，嘴巴這麼甜。

而發氣球時受到小朋友熱烈歡迎，瞬間由國昌叔叔變身為國昌哥哥，被小朋友說謝謝哥哥。

民眾黨主席黃國昌（後排左）與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱（後排右）下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會，與小朋友做沙畫時，黃國昌透露自己一直很想要Tiffany綠與白色相間的安全帽，所以沙畫上的安全帽是Tiffany綠與白色相間的顏色，並特地把自己做的沙畫帶回家留念。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌（後排左）與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱（後排右）下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會，與小朋友做沙畫時，黃國昌透露自己一直很想要Tiffany綠與白色相間的安全帽，所以沙畫上的安全帽是Tiffany綠與白色相間的顏色，並特地把自己做的沙畫帶回家留念。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱（右一）下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會，與小朋友一起玩沙畫，與發氣球給小朋友，發氣球時受到小朋友熱烈歡迎，瞬間由國昌叔叔變身為國昌哥哥，被小朋友說謝謝哥哥。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱（右一）下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會，與小朋友一起玩沙畫，與發氣球給小朋友，發氣球時受到小朋友熱烈歡迎，瞬間由國昌叔叔變身為國昌哥哥，被小朋友說謝謝哥哥。記者蘇健忠／攝影

黃國昌 民眾黨

延伸閱讀

傳「小沈1500」馬郁雯選中正萬華 吳怡萱：綠支持偵查大公開候選人？

影／黃國昌現身桃園 張善政同台挺「藍白合」：最好夥伴

影／2026民眾黨桃市長人選？ 黃國昌：現在講太早

停砍軍公教年金 藍白態度不一？黃國昌：先確定討論基礎

相關新聞

柯文哲入監染HPV…陳佩琪嘆「聽得心在淌血」 台北看守所兩點回應

民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，柯妻陳佩琪表示，每天清晨3、4、5點幾乎都有監控中心打電話查行蹤，理由是有落跑嫌疑。而柯...

釋昭慧喊「拒領普發1萬」引熱議 運彩公會理事長：拒絕信眾善款才令人敬佩

法師釋昭慧提出拒領普發1萬，並呼籲增設「拒領1萬，轉入國家續命專款」同時納排富條款。行政院回覆將納入研議，引發熱議。中華...

黃國昌民眾黨親子園遊會受歡迎 叔叔瞬變國昌哥哥

民眾黨主席黃國昌與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會，與小朋友一起玩...

傳「小沈1500」馬郁雯選中正萬華 吳怡萱：綠支持偵查大公開候選人？

2026年地方選舉，民眾黨磨刀霍霍，民眾黨發言人吳怡萱將再戰中正萬華選區。民眾黨主席黃國昌今下午被問及與京華城案的「小沈...

賴總統：盼團結一致勇敢前行 持續整備強化實力及韌性

賴清德總統今（20）日上午出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式時指出，臺灣和世界正同時面臨極端...

柯文哲凌晨頻被call查行蹤 吳宗憲建議二招避擾清夢

民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，柯妻陳佩琪今發臉書指，每天清晨3、4、5時幾乎都有監控中心打電話查行蹤，理由是收訊不良，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。