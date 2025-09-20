黃國昌民眾黨親子園遊會受歡迎 叔叔瞬變國昌哥哥

民眾黨主席黃國昌與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會，與小朋友一起玩沙畫，與發氣球給小朋友，一到會場黃國昌就獲得一把氣球做的蔥（台語蔥與昌同音），笑得很開心。

黃國昌做沙畫時，透露自己一直很想要Tiffany綠與白色相間的安全帽，所以沙畫上的安全帽是Tiffany綠與白色相間的顏色，並特地把自己做的沙畫帶回家留念。身旁一位小朋友被問知道黃國昌是誰嗎？脫口而出是「明星啊！」讓黃國昌笑著說，可惜我沒帶糖，不然一定給你一顆，嘴巴這麼甜。

而發氣球時受到小朋友熱烈歡迎，瞬間由國昌叔叔變身為國昌哥哥，被小朋友說謝謝哥哥。 民眾黨主席黃國昌（後排左）與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱（後排右）下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會，與小朋友做沙畫時，黃國昌透露自己一直很想要Tiffany綠與白色相間的安全帽，所以沙畫上的安全帽是Tiffany綠與白色相間的顏色，並特地把自己做的沙畫帶回家留念。記者蘇健忠／攝影 民眾黨主席黃國昌（右二）與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱（右一）下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會，與小朋友一起玩沙畫，與發氣球給小朋友，發氣球時受到小朋友熱烈歡迎，瞬間由國昌叔叔變身為國昌哥哥，被小朋友說謝謝哥哥。記者蘇健忠／攝影

商品推薦