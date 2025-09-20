快訊

釋昭慧喊「拒領普發1萬」引熱議 運彩公會理事長：拒絕信眾善款才令人敬佩

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
運彩公會理事長何昱奇（右）日前獲教育部次長張廖萬堅（左）表揚。圖／何昱奇提供
運彩公會理事長何昱奇（右）日前獲教育部次長張廖萬堅（左）表揚。圖／何昱奇提供

法師釋昭慧提出拒領普發1萬，並呼籲增設「拒領1萬，轉入國家續命專款」同時納排富條款。行政院回覆將納入研議，引發熱議。中華民國運彩經銷商公會理事長何昱奇PO文肯定她「捨己為人、留在國庫」美意，但直言，若做得到拒絕接受信眾的供養與善款才令人敬佩；他也為勞動階層發聲，不該被視為「國庫的小偷」。

釋昭慧日前與公民團體、文化界、學術團體等號召民眾「拒領一萬」，並呼籲行政院應增設第6選項「拒領一萬，轉入國家續命專款」，提供設立專戶讓民眾拒領並將一萬捐入「國家續命專款」。行政院則回應會審慎研議相關建議的可能性。

何昱奇認為，因為現實是士農工商的勞動階層，每天為了食衣住行與家庭經濟打拚，才是社會的真實底層。他們領取這一萬元，是對長期稅收與勞動的補償，不該被視為「國庫的小偷」。而法師不用操心柴米油鹽，自有信徒供養，才會對這筆錢抱持超然態度。

何昱奇回想，他在十年前曾與法師同場參與過公聽會，當時他推動境外訊號納入運動彩券，讓運動產業有更大發展空間，但卻因為法師反對而被擋下。若當年能順利推動，今天台灣的運動發展基金可能早已突破每年250億元，創造更多就業機會與社會效益。這正是理想凌駕於民生現實所造成的損失。

何昱奇指出，他想提醒法師修持信仰本無可厚非，但若一昧用清高理想，去規範社會底層的生活選擇，反而可能傷害了廣大民眾。國家千秋大業，需要務實、需要兼顧弱勢，而不是單一價值的抽離視角。

法師 行政院 釋昭慧 普發現金

