傳「小沈1500」馬郁雯選中正萬華 吳怡萱：綠支持偵查大公開候選人？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）與民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱（右）下午一起出席民眾黨台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會。記者蘇健忠／攝影
2026年地方選舉，民眾黨磨刀霍霍，民眾黨發言人吳怡萱將再戰中正萬華選區。民眾黨主席黃國昌今下午被問及與京華城案的「小沈1500」記者馬郁雯、應曉薇女兒都有意選該選區，黃說，議員選舉還是回歸市政。吳則說，會洩漏檢方偵辦內容、偵查大公開的候選人，是民進黨要支持的？

黃國昌今下午出席活動時表示，對吳怡萱有100%信心，2022年真的是遺珠之憾。過去這幾年吳怡萱不僅在中央黨部擔任發言人跟新聞媒體表現亮眼，還持續投入在中正萬華選區的經營，除了在平常中央黨部工作時間外，在中正萬華選區的各個角落都可以看到吳怡萱的身影。

黃國昌表示，民眾黨在中正萬華區，對民眾承諾一定推出最強的、最好的、最棒的，也拜託大家多給吳怡萱一些鼓勵跟支持。

媒體追問馬郁雯、應曉薇女兒都跟京華城案有關？黃國昌說，議員選舉還是回歸市政，怎麼樣的市議員能代表市民朋友發聲、好好監督市政府，能幫所有中正萬華的市民朋友爭取最大權益，這才是最重要的事情。

吳怡萱說，她快要開始請產假了，但能多跑一天是一天，這對她來說是把握每一個時機點。至於應曉薇女兒可能參選，吳怡萱認為，對於何人來參選都是抱持正面態度，選舉就是良性競爭，這一戰在中正萬華是自己跟自己的挑戰，上一次只差了一些，這次要超越過去的自己，這是最大的自我期許。

而馬郁雯可能參選中正萬華？吳怡萱表示，誰要來都歡迎，但是她想問馬郁雯一句話，「1500的USB，如果民進黨要提名馬郁雯，是不是代表民進黨認同一個會洩漏偵辦內容的候選人？是不是代表民進黨支持偵查大公開？」馬郁雯被民進黨提名，不管到哪一區，帶來的都是民進黨政府在偵辦期間，把該保密的內容洩漏給特定媒體，「這樣的候選人是民進黨要支持的嗎？」

馬郁雯 吳怡萱 民進黨 黃國昌 京華城案

