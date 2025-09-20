快訊

柯文哲入監染HPV…陳佩琪嘆「聽得心在淌血」 台北看守所兩點回應

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，柯妻陳佩琪表示，每天清晨3、4、5點幾乎都有監控中心打電話查行蹤，理由是有落跑嫌疑。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，柯妻陳佩琪表示，每天清晨3、4、5點幾乎都有監控中心打電話查行蹤，理由是有落跑嫌疑。而柯在北所被遞送食物場景，就像拿廚餘餵貓狗一樣，「聽得心在淌血」；至於柯認為牢房馬桶清潔不夠到位，才自己診斷HPV感染，目前已排下周全身健檢。

台北看守所回應如下：

一、本所依規定供應全體收容人飲食，並視用餐人數與習慣、食品衛生及種類，使用適當不鏽鋼皿具盛裝。

二、舍房送入口位置係受限舊有建築結構安全影響，本所為兼顧收容安全及健康，將持續維護環境衛生，規劃提升收容品質，以保障收容人權益。

台北看守所。圖／聯合報系資料照
