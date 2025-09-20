國安人士：中國AI深偽新例 變造賴總統講話帶風向

國安人士今天表示，過去3個月來，從美國國務卿盧比歐遭冒名進行外交詐騙，到最新發現總統賴清德再次被製作深偽影片挾帶虛偽風向，同樣都是透過人工智慧（AI）深偽技術，相關證據顯示，北京持續且惡意的針對民主國家進行系統性攻擊。

國安人士今天表示，AI語音深偽技術已從社群娛樂，演變為邪惡軸心國家對民主國家進行資訊戰的新形態武器。今年6月，不法分子利用AI生成的盧比歐（Marco Rubio）聲音與文字風格，透過即時通訊軟體及簡訊、語音信箱等方式偽裝成盧比歐，向至少3位外國部長、1位州長及1位國會議員發送訊息，意圖獲取機密情報或帳戶存取權。

國安人士說，盧比歐案雖未造成實際危害，但美國國務院旋即向所有駐外使領館通報資安風險，提升網路安全防護措施，並與包含美國聯邦調查局（FBI）在內的執法部門合作調查。

國安人士表示，台灣也不例外，國安單位發現，YT頻道於9月17日出現一則頻道署名「AI命運共同體」影片，模擬賴總統與副總統蕭美琴兩人對話，經過AI變造的賴總統在片中說出「美國已無法遏止中國，沒準哪天就把我們交易出去」等話語。

國安人士說明，這段由AI生成、全長48秒的深偽造假影片，內容依序傳遞「挺中、疑美、疑軍、疑賴」等造謠標籤，符合北京當局長期以來攻擊台灣的造謠敘事；而「AI命運共同體」頻道於今年7月底建立，短時間已累積超過1.2萬名訂閱者，發表超過50部影片。

資安人士分析，該頻道除使用簡體中文，用字、語境與輸出敘事等，均與中國官媒相同，明顯是中國在社群的協力者。

資安人士表示，北約戰略傳播卓越中心研究發現，俄羅斯操控上百個Telegram頻道與網站，使用生成式AI生成政治新聞、造假文章、歧視性圖卡，並透過上述平台互相深度交叉引用。

資安人士說，這些使用AI語音與臉部深偽技術變造的影片，讓知名人士看似在網路發表從未說過的言論。研究也發現，受害者本人透過原聲錄音與偽造聲音進行對比後，這些深偽影片的製作品質極高，導致難以用肉眼與耳朵作有效辨識。

資安人士表示，今年8月美國范德比大學（Vanderbilt University）國家安全研究所發現，一家與中國軍方關係密切、名為中科天璣的公司，持續從社群媒體挖掘超過5000個台灣民眾帳號資料，建立動態的心理側寫，包含對中態度、政治傾向，甚至是個人價值觀、信仰、情感傾向等，並將建立的個人資料庫與生成式AI整合。

資安人士說，最後在2024年總統大選時，對這5000多個帳號投放如貪腐、投降等對台灣政府不實的指控，並在社群媒體發布深偽影片，試圖影響大選結果。

資安人士表示，這幾乎與台灣近年遭受的混合戰模式相同，都是透過錯假帳號在社群發表文字、影音等錯假內容，再藉由特定媒體輸出變成「新聞」，影響民眾對議題判斷，試圖大規模操控輿論。

國安人士指出，這類AI頻道操作手法，顯示錯假資訊透過與深偽技術作結合，形成虛假訊息混合攻擊，已成為新型資安威脅。影響程度不限於個別影片的觸擊者，也對民主制度信任基礎造成系統性侵蝕。

國安人士說，因此，國安單位必須以多層次戰略，包含技術、法律、媒體識讀與公民教育等多種面向，才能有效遏制敵對勢力的惡意攻擊，保衛民主自由與社會韌性。

國安人士表示，新版國防手冊也提醒民眾，無論是平時還是危機來臨時，境外敵對勢力都可能利用錯誤的宣傳，來分化、削弱民眾保護自己的決心，包括透過假帳號或在地協力者發布深偽影片，斷章取義、散播陰謀論等。

