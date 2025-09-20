川習熱線相約 APEC 再相會 總統府：繼續與美方保持密切聯繫

美國總統川普美東時間19日晚間20時與中國主席習近平通電話近2小時，這是兩人2025年第3度進行電話會談。對此總統府發言人郭雅慧20日出席公開活動時表示，府方對於國際情勢的最新發展皆有持續關心並掌握，會繼續與美方保持密切聯繫。

川普與中國國家主席習近平於美東時間19日上午通話，是兩人自6月以來的首次對談。川普表示，美中雙方經數個月談判後，他和習近平批准協議，讓美國投資團隊控制TikTok在美國的營運。川普隨後於自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文：「我剛結束和中國習主席一通非常有建設性的通話。我們在許多非常重要議題上取得進展，包括貿易、芬太尼、結束俄烏戰爭的必要性，以及TikTok協議的批准。」

對此，郭雅慧上午陪同總統出席總統府全社會防衛韌性國際論壇，她在總統致詞後受訪表示，持續關注國際情勢的最新發展，有關心也有掌握。未來會持續跟美方保持密切聯絡。

針對路透社報導駐美代表俞大㵢近期在華府與川普任命的重要情報顧問委員會成員會面，其中包含與川普關係特別密切的總統情報顧問委員會（PIAB）主席努尼斯（Devin Nunes）。

郭雅慧對此也表示，跟美國各方建立密切的聯繫，保持友好的關係，一直是政府例行的工作，也持續在努力中。

