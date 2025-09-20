賴總統：盼團結一致勇敢前行 持續整備強化實力及韌性

賴清德總統今（20）日上午出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式時指出，臺灣和世界正同時面臨極端氣候及威權體系等兩大挑戰，我們必需積極行動，加速整備。總統府成立「全社會防衛韌性委員會」一年以來，五大工作主軸已轉化成具體行動，從桌上兵推到實地操演；也首次將防災與防衛結合，在漢光軍演期間同步舉辦各縣市「城鎮韌性演習」，不分軍、民、職業背景、性別、年齡都可以參與。相信當我們越團結，國家就越有韌性；當我們越有韌性，就更能避免或嚇阻危機發生。

賴總統表示，和平不能寄望於侵略者的善意，要避免戰爭，維護和平，只能透過持續的整備，強化防衛實力與社會韌性。在這個充滿挑戰的時刻，理念相近國家的彼此合作也至關重大。感謝從世界各國遠道而來觀摩、參與聯合演習的國際隊伍以及參與今日論壇的專家學者。並強調，政府將具體行動持續強化實力，提升國防力量同時編列強化國土安全韌性預算。本週國防部已經發布了新版全民國防手冊：《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，未來將規劃讓家家戶戶都能得到這份指引。

賴總統強調，自由民主並非偶然，而是無數臺灣人犧牲、爭取而得。正因如此，我們不會向侵略者低頭，我們會昂首捍衛得來不易的生活。團結一致，勇敢前行，臺灣人將繼續在世界舞台發光發熱，中華民國臺灣也將永世屹立。

賴總統致詞全文如下：

首先我要熱烈歡迎來自海內外的貴賓，共同參與這場「韌性台灣、民主永續」國際論壇。這不僅是「全社會防衛韌性委員會」成立滿一週年的重要時刻，更是一個臺灣連結世界，展現自我防衛決心的場合。

在當前的國際環境裡，臺灣和世界正同時面臨兩大挑戰。

一方面，極端氣候帶來的災害，世界各國都面臨嚴峻挑戰，考驗我們的基礎建設，也影響糧食安全與傳染病控制，對經濟與公共衛生造成巨大壓力。各國都清楚，韌性不只是防衛與安全的議題，更是民生與社會穩定的基礎。

另一方面，以中國為首的威權體系，正在強化彼此的聯盟，對民主社會進行滲透和破壞。他們透過軍事侵擾、混合戰手段，試圖削弱我們的信心、分化我們的社會，測試國際社會底線，並逐漸改變區域現狀與國際秩序。

這兩大挑戰：一個來自自然環境，一個來自威權國家的擴張野心。我們沒有時間等待，只能積極行動，加速整備。

正因如此，去年9月26日，我在總統府召開第一次「全社會防衛韌性委員會」時，提出了「居安思危、有備無患」、「強化應變、有恃無恐」、「按部就班、有條不紊」三個強化方向，建立五大工作主軸，從民力訓練、物資調度、能源安全、醫療避難到資通金融防護，展現出政府與民間的合作精神。

過去一年，我們已經將五大工作主軸，轉化成具體的行動。

從桌上兵推到實地操演，我們讓中央部會、地方政府與民間社會同步參與，透過演練平時的整備計畫，發現不足並立即強化。

我們也首次把防災與防衛結合，在漢光軍演期間同步舉辦各縣市的「城鎮韌性演習」，目標是讓軍方的防衛行動與地方的疏散、醫療、物資調度能夠協同，強化軍民整合的運作能力。

我們也正式將每年漢光軍演與城鎮韌性演習的月份，定名為「國家團結月」，讓全社會防衛韌性的建構，成為全臺灣每一個民眾，不分軍、民、職業背景，不分性別、年齡，都可以參與的工作。

我相信，當我們越團結，國家就越有韌性，當我們越有韌性，就更能避免或嚇阻危機的發生。

和平不能寄望於侵略者的善意，要避免戰爭，維護和平，只能透過持續的整備，強化防衛實力與社會韌性。

「和平靠實力，實力靠韌性」就是我們的目標。過去一年，不只政府從中央到地方，都動起來加速整備，我們也看到許多民間企業、志工組織、宗教團體、民防NGO都紛紛展開自己的韌性整備工作，並積極參與，甚至舉辦各種訓練及演習。

這個眾志成城的心情，正是我當初決定在總統府，以國家高度設立全社會防衛韌性委員會的原因。

各位朋友，我們面對威脅的原因，不在於我們做了什麼，或說了什麼，而是在於我們昂首挺身捍衛自由民主的生活方式，不見容於威權侵略者的野心。我們也必須清楚，威權侵略者的準備，是為了軍事擴張、改變世界秩序進行預演；我們的準備，是為了維護和平現狀與自由民主的永續而演練。

我們將具體行動，持續強化我們的實力。臺灣將持續提升國防力量，明年度我們的國防預算將按照北約標準，達到GDP3.32%，也可望在2030年前達到GDP 5%的目標。

同時，我們編列了強化國土安全韌性的1500億元預算，將用這筆預算，提升全社會的防衛韌性，包含提高儲備物資的質與量、提升資通安全設備的性能、擴大無人載具的籌措和反制能力的建置、建立防災協作中心和倉庫、以及強化地下避難空間等等。在立法院審議通過後，就可以實施。

各位國人同胞，在威權國家集結挑戰世界秩序的此刻，不只有臺灣在積極應對，國際社會也都在加速整備。現在，歐洲多國正加速提升防衛預算，整備從國防到民防，從先進的無人載具系統到傳統的防空避難設施；從通信韌性到關鍵基礎設施的保護。

除此之外，更有許多國家紛紛向他們的人民發布防災、避難、民防與生存指引。我們看到捷克、法國、瑞典等國都規劃發布全民安全指引，甚至要讓家家戶戶都擁有相關的資訊。我們也不例外。這個禮拜，國防部已經發布了新版全民國防手冊：《當危機來臨時：台灣全民安全指引》。

這本手冊是我們給全體人民的安全須知。我們不僅印刷紙本手冊，也架設專屬網站。昨天的「國家防災日」演習，大家應該也都有收到警報簡訊，也都能從簡訊中下載這本手冊。未來，我們將規劃讓家家戶戶都能得到這份安全指引。

在這本手冊中，我們不僅用輕鬆的風格提供民眾重要的避難須知、平時準備的指引，也告訴大家當危機來臨時的應對方式，並含括不同群體的需求。更重要的是，我們告訴大家，「倘若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。」身為中華民國三軍統帥，我要告訴國人同胞與國際社會，這就是臺灣的立場，我們捍衛自由民主、永續臺灣的決心。在這個充滿挑戰的時刻，朋友非常重要，理念相近國家的彼此合作也至關重大。

因此，我要感謝從世界各國遠道而來觀摩、參與921國家防災日聯合演習的國際隊伍；以及參與今日論壇、擔任講者和與談人的各位專家學者。各位帶來的寶貴知識與經驗，將擴展韌性治理與社會防衛領域的視野，並協助我們深化政策設計，促進臺灣與國際社會之間更緊密的連結。在稍後的論壇中，我們邀請到德國聯邦技術救援署的代表，來分享民力訓練的經驗；以及芬蘭緊急供應局和夏威夷緊急管理署，來分享物資儲備的經驗；也包括以色列的紅大衛盾會、英國太空總署、澳洲戰略研究所，和台灣美國商會等單位，來分享醫療、通訊、能源與金融網絡安全的議題。

我也要特別感謝美國在台協會梁凱雯代理處長、歐洲經貿辦事處谷力哲處長、英國在台辦事處包瓊郁代表等各國代表，願意撥冗出席，展現大家對全社會防衛韌性與對台灣的重視。各位的參與，讓我們更有信心，也更清楚臺灣對於維護區域和平穩定現狀的責任。

最後，我想跟各位分享，在剛出版的《台灣全民安全指引》中的一段話作為今天的總結，「自由民主並非偶然，而是無數臺灣人犧牲、爭取而得。正因如此，我們不會向侵略者低頭，我們會昂首捍衛得來不易的生活。團結一致，勇敢前行，臺灣人將繼續在世界舞台發光發熱，中華民國臺灣也將永世屹立。」

