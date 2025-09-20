柯文哲凌晨頻被call查行蹤 吳宗憲建議二招避擾清夢

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，柯妻陳佩琪今發臉書指，每天清晨3、4、5時幾乎都有監控中心打電話查行蹤，理由是收訊不良，有落跑嫌疑。曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲說，建議柯跟監控中心溝通，避開容易造成收訊不良點，近期也別靠近機場、海邊，經過時要先報備，免得造成誤會具保遭撤銷。

陳佩琪在臉書發文，現在每天半夜幾乎都會接到監控中心打電話查行蹤，除有一次是晚上11點外，其它幾乎都是清晨3至5時在打電話，理由是收訊不良，有落跑嫌疑。雖然已經叫柯文哲睡到臥室大床最靠窗地方，但還是沒用，白天收訊都沒問題，到了晚上才會出現訊號不良，導致夫妻隔天都變熊貓。

吳宗憲說，監控中心因收訊不良查行蹤的正常的，只要他們發現訊號異常就會打電話，建議柯跟監控中心溝通，避開容易造成收訊不良點，免得一直接到電話。此外，吳也說，柯還是要注意近期別靠近機場、海邊，比如高速公路或花東鐵路，會經過海邊，有這樣的行程的話，先跟監控中心報備，避免誤會造成異常訊號，過去有很多人就是因此具保被撤銷。

柯文哲 陳佩琪

