政院擬增不領1萬選項　綠委：若增加作業成本再考量

中央社／ 台北20日電

行政院長卓榮泰呼應民間，指示研議增設不領取普發現金的可行性。部分民進黨立委已表態將捐給弱勢或社福團體，不過民進黨立委林俊憲指出，若增設選項會增加行政作業成本、時間，就要再考量。

玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧主張不領普發現金新台幣1萬元，卓榮泰接見釋昭慧後，指示財政部建置普發現金登記網站，研議增設「不領取」選項的可行性，提供民眾多一個選擇，「把錢留在國庫」。

曾是癌友的民進黨立委邱議瑩透過臉書指出，關於普發現金1萬元，她會捐款給癌症希望基金會，因為從罹癌到康復，基金會給她非常多溫暖幫助，她至今都很感謝，過去推動再生醫療法時，她也一直都和基金會合作。

邱議瑩表示，希望這1萬元捐贈能匯聚更多人的愛心，無論是風災後的家園重建，或是罕病弱勢的關懷，鼓勵民眾在行有餘力的時候，一起讓社會更互助、團結。

民進黨立委許智傑則透過影片表示，他支持卓榮泰所說提供不領取1萬元的選項，並呼籲更多人一起響應捐1萬元助弱勢的行動 。

林俊憲今天透過影片表示，台灣是民主自由社會，一定有多元不一樣的聲音，1萬元是否領取，決定權在於人民，沒有領取就已清楚表達意見，沒有領取有很多因素，可能是忘記或出國等。

林俊憲表示，行政院正在研議增設「不領取」1萬元選項，但他認為，若會增加行政作業成本、時間，是否需要增加這選項，「我看就見仁見智，就要真的再考量」。他也說，行政院應盡快決定並公布原則。

普發現金

相關新聞

柯文哲凌晨頻被call查行蹤 吳宗憲建議二招避擾清夢

民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，柯妻陳佩琪今發臉書指，每天清晨3、4、5時幾乎都有監控中心打電話查行蹤，理由是收訊不良，...

賴總統：盼團結一致勇敢前行 持續整備強化實力及韌性

賴清德總統今（20）日上午出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式時指出，臺灣和世界正同時面臨極端...

民進黨宜蘭縣長誰選？賴清德屬意的「他」哽咽鬆口了

民進黨力求明年縣長選舉「讓藍天變綠地」，重新奪回執政權，人選備受矚目。國策顧問林逸民及多位歷任縣長、立委等黨公職人員今天...

綠營初選民調陷「黨內認知作戰」 一文解讀規則真相

布局2026地方大選，民進黨選舉對策委員會也已初步同意，今年底前完成台南市、高雄市、嘉義縣3縣市的黨內初選，較原先規劃的明年一月時間點再提前。競爭激烈的台南市、高雄市進入最後3個月衝刺期，關於初選民調的表述大戰也開打，除了出現「同一家民調公司，做出兩種有相當差異的結果」，甚至還有「同一份民調，解讀角度截然不同」狀況發生，近期在台南、高雄各陣營吵成一團。民進黨內陷入「黨內民調認知作戰」，究竟哪一方說的才有理？這一切從還得從民進黨初選規則是怎麼定的，開始釐清。

影／黃國昌現身桃園 張善政同台挺「藍白合」：最好夥伴

台灣民眾黨不分區立委劉書彬與台灣民眾黨桃園市黨部聯合服務處今天早上成立，民眾黨主席黃國昌出席，希望民眾黨能持續擴大桃園服...

民進黨爭高雄市長 許智傑成立競總角逐盼高雄起飛

民進黨人爭取提名高雄市長逐步展開，今天立委許智傑成立競選辦公室，吸引大批支持者到場祝賀。他以「航空立委」自居，表示希望延...

