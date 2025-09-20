政院擬增不領1萬選項　綠委：若增加作業成本再考量

行政院長卓榮泰呼應民間，指示研議增設不領取普發現金的可行性。部分民進黨立委已表態將捐給弱勢或社福團體，不過民進黨立委林俊憲指出，若增設選項會增加行政作業成本、時間，就要再考量。

玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧主張不領普發現金新台幣1萬元，卓榮泰接見釋昭慧後，指示財政部建置普發現金登記網站，研議增設「不領取」選項的可行性，提供民眾多一個選擇，「把錢留在國庫」。

曾是癌友的民進黨立委邱議瑩透過臉書指出，關於普發現金1萬元，她會捐款給癌症希望基金會，因為從罹癌到康復，基金會給她非常多溫暖幫助，她至今都很感謝，過去推動再生醫療法時，她也一直都和基金會合作。

邱議瑩表示，希望這1萬元捐贈能匯聚更多人的愛心，無論是風災後的家園重建，或是罕病弱勢的關懷，鼓勵民眾在行有餘力的時候，一起讓社會更互助、團結。

民進黨立委許智傑則透過影片表示，他支持卓榮泰所說提供不領取1萬元的選項，並呼籲更多人一起響應捐1萬元助弱勢的行動 。

林俊憲今天透過影片表示，台灣是民主自由社會，一定有多元不一樣的聲音，1萬元是否領取，決定權在於人民，沒有領取就已清楚表達意見，沒有領取有很多因素，可能是忘記或出國等。

林俊憲表示，行政院正在研議增設「不領取」1萬元選項，但他認為，若會增加行政作業成本、時間，是否需要增加這選項，「我看就見仁見智，就要真的再考量」。他也說，行政院應盡快決定並公布原則。

