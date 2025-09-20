快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

影／高雄興達燃氣電廠爆炸意外 台電公布事故原因

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台電董事長曾文生帶領相關高階主管出席興達電廠事故原因說明會。記者劉學聖／攝影
台電董事長曾文生帶領相關高階主管出席興達電廠事故原因說明會。記者劉學聖／攝影

高雄興達電廠新2號燃氣機組本月9日晚間發生爆炸，電廠在黑夜中火光竄起引發當地恐慌。台電公司今公布事故調查報告，指事故源頭是未使用正確規格法蘭墊片，在燃料試運轉時，在近300度高溫下，墊片失效，導致天然氣外洩引起火災，而原本的墊片也因為高溫疑似燒毀，台電董事長曾文生表示將等事故發生原因調除出爐後進行相關求償。

台電指出，出事的是新2號機2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線，承攬廠商進行法蘭安裝時，未依照正確規範使用合格墊片，成為整起事故的導火線。雖然主發電設備本體並未受損，但燃氣系統一旦出現破口，後果難以想像。

事故發生後，台電與承攬廠商立即展開細部調查，並要求全面檢討改善。除針對新2-2號機進行處理，也同步清查其餘新機組，確認並無相同狀況，為避免再度發生，台電強調將強化墊片安裝的檢驗程序，並在安全措施完備前暫停使用天然氣加熱器。

台電董事長曾文生強調，事故影響範圍主要限於天然氣加熱器周邊，主發電機組並未受損。火災檢討報告已於19日送交高雄市政府，待市府同意後，台電將恢復試運轉作業。

台電董事長曾文生（右二）帶領相關高階主管出席興達電廠事故原因說明會。記者劉學聖／攝影
台電董事長曾文生（右二）帶領相關高階主管出席興達電廠事故原因說明會。記者劉學聖／攝影
台電提供合格的法蘭墊片外觀。圖／台電提供
台電提供合格的法蘭墊片外觀。圖／台電提供
台電新建興達天然氣電廠爆炸，造成台灣供電吃緊。記者劉學聖／攝影
台電新建興達天然氣電廠爆炸，造成台灣供電吃緊。記者劉學聖／攝影
事故發生的法蘭接合處，原本的墊片已經燒燬消失。圖／台電提供
事故發生的法蘭接合處，原本的墊片已經燒燬消失。圖／台電提供

台電 高溫 興達電廠

延伸閱讀

調漲電價 台電董座曾文生委屈：價格無法自己決定

興達電廠調查報告出爐 「消失的墊片」成追查疑點

台電連續兩機組事故 曾文生：9月底前供電有壓力

【重磅快評】氣爆驚人巧合 曾文生政治腦能管好台電？

相關新聞

民生電價將漲 童子賢再籲政府考慮重啟核二、核三

民生電價下月起調漲，總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人、和碩科技董事長童子賢，今天在龍應台基金會「2025台北國際...

都更、危老還不夠 賴清德：興建的私人住宅可合作供民眾、青年使用

賴清德總統上午出席第7屆危老、都更博覽會，致詞時特別指出，未來中央會有別於傳統，就是建立「自主都更」方式，成立自主都更信...

興達電廠調查報告出爐 「消失的墊片」成追查疑點

高雄興達電廠新2號機本月9日天然氣外洩爆炸起火，台電初步調查顯示肇因出在天然氣加熱器後端法蘭接頭的墊片問題，研判事故源於...

民生電價調漲 侯友宜批：中央能源政策不清楚卻只會漲價

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，產業電價不調整，但民生電價調漲3.12％。新北市長侯友宜今早出席活...

影／民生電價將調漲 童子賢：核二、核三延役可解決

和碩聯合科技董事長童子賢，上午出席「2025台北和平論壇」致詞。會前受訪談電價調漲，表示政府應該要考慮核能，恢復核二、核...

興達電廠墊片疑雲 台電下通牒：限統包聯盟10月底提完整報告

高雄興達電廠新2號機9日試運轉天然氣外洩釀成火警，台電揭「消失的墊片」是主因，天然氣加熱器法蘭接合面應安裝金屬纏繞墊片，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。