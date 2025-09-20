民進黨宜蘭縣長誰選？賴清德屬意的「他」哽咽鬆口了

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民進黨地方黨籍重量級人士今天一同拜會宜蘭信賴之友會理事長林國漳，勸進投入明年縣長選舉。圖／民眾提供
民進黨地方黨籍重量級人士今天一同拜會宜蘭信賴之友會理事長林國漳，勸進投入明年縣長選舉。圖／民眾提供

民進黨力求明年縣長選舉「讓藍天變綠地」，重新奪回執政權，人選備受矚目。國策顧問林逸民及多位歷任縣長、立委等黨公職人員今天齊聲勸進宜蘭信賴之友會理事長林國漳，讓他終於鬆口「願慎重考慮」。

林國漳是賴清德總統屬意人選，曾多次勸進，但林國漳始終沒有點頭。林逸民今天與前縣長林聰賢、行政院公共工程委員會主委陳金德、勞動部次長黃玲娜、立委陳俊宇、縣黨部主委邱嘉進等多位在地黨籍重量級人物前往拜會，集眾人之力請求林國漳承擔大任，代表參選。

邱嘉進表示，許多支持者對縣政很憂心，認為宜蘭需要更適合的人選來承擔重大責任，今天邀集拜會重要黨公職人員，大家都非常關心宜蘭未來發展，希望林國漳能夠接受民進黨邀請，參加明年縣長選舉。

在眾人殷殷勸說下，林國漳終於鬆口，表達願「慎重考慮」。他數度哽咽地說，參與縣長選舉從來不在他的人生規畫，他還是比較喜歡當律師、當老師，這陣子許多人或是傳訊息、或是打電話給他，希望他承擔大任，「坦白說，我天人交戰」，但是這麼多朋友支持，他會好好慎重考慮。

他坦言，家人抱持反對意見，會與家人深入討論，因為這不是為個人，而是為了宜蘭、為了社會，將與家人溝通、做好個人事業規畫，再評估是否適合參選。

陳金德會後也透過臉書表示，「品格端長、清廉正直」，是對縣長參選人的基本要求，林國漳25歲考上律師，27歲受當時縣長游錫堃邀請返鄉服務，法學素養深厚，不僅以律師身分熱心公益，更與各類非營利組織緊密合作，無償投入社會服務。

陳金德說，林國漳任法律扶助基金會宜蘭分會長、在宜蘭社區大學授課近25年，幫助縣民認識並爭取權益，且長期擔任縣府訴願審議、國賠處理、廉政等委員，不僅有法律專業，歷練也豐富，一定能做好縣長工作。

民進黨宜蘭地方黨籍重量級人士今天一同拜會勸進參選縣長，讓宜蘭信賴之友會理事長林國漳（左）終於鬆口「願慎重考慮」。圖／民眾提供
民進黨宜蘭地方黨籍重量級人士今天一同拜會勸進參選縣長，讓宜蘭信賴之友會理事長林國漳（左）終於鬆口「願慎重考慮」。圖／民眾提供
民進黨宜蘭地方黨籍重量級人士今天一同拜會勸進參選縣長，讓宜蘭信賴之友會理事長林國漳（右2）終於鬆口「願慎重考慮」。圖／民眾提供
民進黨宜蘭地方黨籍重量級人士今天一同拜會勸進參選縣長，讓宜蘭信賴之友會理事長林國漳（右2）終於鬆口「願慎重考慮」。圖／民眾提供

宜蘭 賴清德

