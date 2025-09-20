民進黨宜蘭縣長誰選？賴清德屬意的「他」哽咽鬆口了

民進黨力求明年縣長選舉「讓藍天變綠地」，重新奪回執政權，人選備受矚目。國策顧問林逸民及多位歷任縣長、立委等黨公職人員今天齊聲勸進宜蘭信賴之友會理事長林國漳，讓他終於鬆口「願慎重考慮」。

林國漳是賴清德總統屬意人選，曾多次勸進，但林國漳始終沒有點頭。林逸民今天與前縣長林聰賢、行政院公共工程委員會主委陳金德、勞動部次長黃玲娜、立委陳俊宇、縣黨部主委邱嘉進等多位在地黨籍重量級人物前往拜會，集眾人之力請求林國漳承擔大任，代表參選。

邱嘉進表示，許多支持者對縣政很憂心，認為宜蘭需要更適合的人選來承擔重大責任，今天邀集拜會重要黨公職人員，大家都非常關心宜蘭未來發展，希望林國漳能夠接受民進黨邀請，參加明年縣長選舉。

在眾人殷殷勸說下，林國漳終於鬆口，表達願「慎重考慮」。他數度哽咽地說，參與縣長選舉從來不在他的人生規畫，他還是比較喜歡當律師、當老師，這陣子許多人或是傳訊息、或是打電話給他，希望他承擔大任，「坦白說，我天人交戰」，但是這麼多朋友支持，他會好好慎重考慮。

他坦言，家人抱持反對意見，會與家人深入討論，因為這不是為個人，而是為了宜蘭、為了社會，將與家人溝通、做好個人事業規畫，再評估是否適合參選。

陳金德會後也透過臉書表示，「品格端長、清廉正直」，是對縣長參選人的基本要求，林國漳25歲考上律師，27歲受當時縣長游錫堃邀請返鄉服務，法學素養深厚，不僅以律師身分熱心公益，更與各類非營利組織緊密合作，無償投入社會服務。

陳金德說，林國漳任法律扶助基金會宜蘭分會長、在宜蘭社區大學授課近25年，幫助縣民認識並爭取權益，且長期擔任縣府訴願審議、國賠處理、廉政等委員，不僅有法律專業，歷練也豐富，一定能做好縣長工作。 民進黨宜蘭地方黨籍重量級人士今天一同拜會勸進參選縣長，讓宜蘭信賴之友會理事長林國漳（左）終於鬆口「願慎重考慮」。圖／民眾提供 民進黨宜蘭地方黨籍重量級人士今天一同拜會勸進參選縣長，讓宜蘭信賴之友會理事長林國漳（右2）終於鬆口「願慎重考慮」。圖／民眾提供

