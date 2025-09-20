快訊

影／黃國昌現身桃園 張善政同台挺「藍白合」：最好夥伴

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
台灣民眾黨不分區立委劉書彬（左二）與台灣民眾黨桃園市黨部聯合服務處今天早上成立，民眾黨主席黃國昌（左三）出席，希望民眾黨能持續擴大桃園服務；國民黨籍市長張善政（右三）、議長邱奕勝（右二）與在地藍委也特地到場祝賀。記者張裕珍／攝影

台灣民眾黨不分區立委劉書彬與台灣民眾黨桃園市黨部聯合服務處今天早上成立，民眾黨主席黃國昌出席，希望民眾黨能持續擴大桃園服務；國民黨籍桃園市長張善政、議長邱奕勝與在地藍委都到場祝賀，張善政還特別以一身白上衣、牛仔褲裝扮現身，表示自己身穿「藍白合」，強調藍白合無論在地方、中央都是最強力量、 最好夥伴。

台灣民眾黨先前由不分區立委吳春城負責桃園，去年7月才與桃園市黨部成立聯合服務處，由於吳春城因壯世代爭議請辭，遺缺由東吳大學政治系教授劉書彬遞補；劉書彬接手桃園責任區，民眾黨於今天舉行劉書彬與民眾黨桃園市黨部聯合服務處成立大會。

張善政、邱奕勝與桃園藍委涂權吉、牛煦庭、呂玉玲、邱若華、萬美玲等人不只送上花籃，今天也親自到場祝賀。張善政說，過去1年多，看到立法院國民黨、民眾黨合作無間，推動多項福國利民法案，也肯定黃國昌精準、到位的質詢，令人相當欣賞、高興。

「桃園除了6席國民黨立委，又多了1席民眾黨立委，力量更強大。」張善政也提到，這次財劃法修法，桃園帳面上雖增加295億元預算，但東扣西扣後，只增加141億餘元，桃園的捷運、交通等建設，市府已努力將錢花在刀口上，但也盼立委們在立院替桃園爭取更大空間。並感謝在先前大罷免投票上，民眾黨給予很多力量，藍白是最好的夥伴。

黃國昌致詞時先感謝桃園鄉親，在去年2024年總統大選，當時的總統參選人柯文哲總共拿了41萬張餘票，每張選票都是恩情與托付；雖然民眾黨在桃園沒有議員與立委等席次，但希望不分區立委劉書彬接下桃園責任區後，能替桃園爭取到更多福利與權益。

「厭倦了民進黨挑起對立，國家是時候不分黨派、攜手向前。」黃國昌也呼應張善政的說法，強調無論是執政還是在野，他認為為了人民，要攜手合作，並提及自己第一次當立委時，當時張善政政是行政院長，「當時在善政兄身上，看到謙謙君子、理工男應該有的理性、務實、科學精神」，未來會與張善政和市政團隊保持友好互動的關係。

立委劉書彬、民眾黨桃園市黨部主委高宇彥等人也分別致詞，劉書彬說，很感謝今天現場有許多政界前輩對她賦予期待，民眾黨在去年總統大選，在桃園約有30%的實力，這是很好的基礎，但下一步2026選舉還需要持續地方耕耘，藍白有合作也有競爭，期許未來2028能再進一步攜手向前。

