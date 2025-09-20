民進黨爭高雄市長 許智傑成立競總角逐盼高雄起飛

民進黨人爭取提名高雄市長逐步展開，今天立委許智傑成立競選辦公室，吸引大批支持者到場祝賀。他以「航空立委」自居，表示希望延續前任市長的政績，繼續推廣高雄的優勢，希望為市民帶來更好的生活品質。

高雄市長陳其邁擔任2任市長，明年任期屆滿，民進黨派系之間，老早便有人希望接續陳其邁參選市長，幾經更迭，目前以立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4人表態，投入民進黨黨內初選，爭取提名參選高雄市長。

許智傑今天在高雄市左營區博愛三路與文自路口，成立參選市長辦公室，包括林岱樺、賴瑞隆及立委邱志偉和綠營議員、基層民代都到場祝賀。陳其邁今天因公未出席。

許智傑致詞時先唱1首「高雄驛起飛」，並高呼「智慧高雄，截然不同」的口號，表示高雄自謝長廷、陳菊到陳其邁當市長以來，理性規劃推動市政，致力創造更繁榮進步的高雄，讓「高雄亮起來」、讓市民重拾對城市的自豪感。

許智傑提到，從城市光廊到亞洲新灣區，並透過演唱會等經濟活動，逐步提升高雄的城市知名度和魅力，他也以「航空立委」的作法，希望延續前任市長的政績，繼續推廣高雄的優勢與特色，為市民帶來更好的生活品質，讓高雄在未來飛向全世界。 民進黨立委許智（前右）今天成立競選辦公室，賴瑞隆（前左）也到場祝賀。記者林保光／攝影 民進黨立委許智（中）今天成立競選辦公室。記者林保光／攝影 民進黨立委許智（中）今天成立競選辦公室，賓客擠紛紛給予祝賀。記者林保光／攝影

