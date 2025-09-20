影／2026民眾黨桃市長人選？ 黃國昌：現在講太早

快訊

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
黃國昌說下屆桃園市議員選舉民眾黨有意參選者「大爆炸」。記者張裕珍／攝影
黃國昌說下屆桃園市議員選舉民眾黨有意參選者「大爆炸」。記者張裕珍／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌今天表示，2026年地方選舉黨員同志有意在桃園參選者，據他所知是「大爆滿」，這是非常好現象，他要感謝2024年有很多桃園鄉親支持民眾黨和前主席柯文哲（選總統），民眾黨和柯文哲在桃園拿到三成選票，在桃園成為「三分天下」的局面；他對2026年推出好的議員參選人充滿期待，黨內有非常多同志表態希望能在桃園角逐議員。

黃國昌上午到桃園市參加立委劉書彬與市黨步聯合服務處成立典禮，他受訪時強調對中央黨部而言，就是向桃園鄉親推薦最好的人才為鄉親服務，這是民眾黨責無旁貸的使命，至於市長是否會推人選，黃國昌認為現在講太早，桃園市長張善政的施政表現有目共睹，外界對張有理工男、科技男、謙謙君子的稱呼，民眾黨與張善政的互動一直很好，未來仍會與張善政和市政團隊保持友好互動的關係，繼續幫桃園市民爭取福利，相信這是大家一起努力的目標。

