賴總統：任何國家戰敗或投降都是假訊息 台灣不向侵略低頭

總統府「全社會防衛韌性委員會」成立一週年，總統賴清德今天上午出席防衛韌性國際論壇時表示，台灣和世界正同時面臨兩大挑戰，一個來自極端氣候的災害，一個來自威權國家的擴張野心。他強調，台灣不會向侵略低頭，會昂首捍衛得來不易的生活。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、內政部長劉世芳、行政院秘書長張惇涵等陪同下，出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣，民主永續」開幕式。

他表示，在當前的國際環境裡，台灣和世界正同時面臨兩大挑戰。一方面，極端氣候帶來的災害，世界各國都面臨嚴峻挑戰；另一方面，以中國大陸為首的威權體系，正在強化彼此的聯盟，對民主社會進行滲透和破壞，試圖削弱台灣的信心、分化社會，測試國際社會底線，並逐漸改變區域現狀以及國際秩序。

賴清德指出，這兩大挑戰，一個來自自然環境，一個來自威權國家的擴張野心，沒有時間等待，只能積極行動，加速整備。

他表示，去年9月26日，他在總統府召開第一次「全社會防衛韌性委員會」時，提出了「居安思危、有備無患」、「強化應變、有恃無恐」、「按部就班、有條不紊」三個強化方向，並且建立五大工作主軸，從民力訓練、物資調度、能源安全、醫療避難到資通金融防護，過去一年，政府已經將五大工作主軸，轉化成具體的行動。

賴清德說，從桌上兵推到實地操演，讓中央部會、地方政府與民間社會同步參與；政府也首次把防災與防衛結合，在漢光軍演期間，同步舉辦各縣市的「城鎮韌性演習」，讓軍方防衛行動與地方的疏散、醫療、物資調度能協同；並正式將每年漢光軍演與城鎮韌性演習的月份，定名為「國家團結月」。

他表示，過去一年，不只政府機關，許多民間企業、志工組織、宗教團體、非政府組織都紛紛展開自主韌性整備工作，甚至舉辦各種訓練和演習，這正是當初在國家高度設置全社會防衛韌性委員會的原因。

賴總統重申，政府將以具體行動，持續強化台灣的實力，包含持續提升國防力量，明年度國防預算，將按照北約標準達到GDP的3.32%，也可望在2030年前，達到GDP 5%的目標；同時，也編列了強化國土安全韌性的1500億元預算。

他指出，當威權國家集結挑戰世界秩序的此刻，不只有台灣在積極應對，國際社會也都在加速整備，歐洲多國正加速提升防衛預算，更有許多國家如捷克、法國和瑞典等國，向人民發布民防、生存指引，上週國防部也已經發布了新版全民國防手冊，他進一步強調，假如台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息「這就是台灣的立場」。

他引用全民國防手冊內容強調，民主自由並非偶然，而是無數台灣人犧牲、爭取而得。正因如此，台灣不會向侵略低頭，會昂首捍衛得來不易的生活。團結一致，勇敢前行，台灣人將繼續在世界舞台發光發熱，中華國台灣永世屹立。

商品推薦