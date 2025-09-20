快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：任何國家戰敗或投降都是假訊息 台灣不向侵略低頭

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統今天出席全社會防衛韌性「韌性台灣·民主永續」國際論壇。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天出席全社會防衛韌性「韌性台灣·民主永續」國際論壇。記者胡經周／攝影

總統府「全社會防衛韌性委員會」成立一週年，總統賴清德今天上午出席防衛韌性國際論壇時表示，台灣和世界正同時面臨兩大挑戰，一個來自極端氣候的災害，一個來自威權國家的擴張野心。他強調，台灣不會向侵略低頭，會昂首捍衛得來不易的生活。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、內政部長劉世芳、行政院秘書長張惇涵等陪同下，出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣，民主永續」開幕式。

他表示，在當前的國際環境裡，台灣和世界正同時面臨兩大挑戰。一方面，極端氣候帶來的災害，世界各國都面臨嚴峻挑戰；另一方面，以中國大陸為首的威權體系，正在強化彼此的聯盟，對民主社會進行滲透和破壞，試圖削弱台灣的信心、分化社會，測試國際社會底線，並逐漸改變區域現狀以及國際秩序。

賴清德指出，這兩大挑戰，一個來自自然環境，一個來自威權國家的擴張野心，沒有時間等待，只能積極行動，加速整備。

他表示，去年9月26日，他在總統府召開第一次「全社會防衛韌性委員會」時，提出了「居安思危、有備無患」、「強化應變、有恃無恐」、「按部就班、有條不紊」三個強化方向，並且建立五大工作主軸，從民力訓練、物資調度、能源安全、醫療避難到資通金融防護，過去一年，政府已經將五大工作主軸，轉化成具體的行動。

賴清德說，從桌上兵推到實地操演，讓中央部會、地方政府與民間社會同步參與；政府也首次把防災與防衛結合，在漢光軍演期間，同步舉辦各縣市的「城鎮韌性演習」，讓軍方防衛行動與地方的疏散、醫療、物資調度能協同；並正式將每年漢光軍演與城鎮韌性演習的月份，定名為「國家團結月」。

他表示，過去一年，不只政府機關，許多民間企業、志工組織、宗教團體、非政府組織都紛紛展開自主韌性整備工作，甚至舉辦各種訓練和演習，這正是當初在國家高度設置全社會防衛韌性委員會的原因。

賴總統重申，政府將以具體行動，持續強化台灣的實力，包含持續提升國防力量，明年度國防預算，將按照北約標準達到GDP的3.32%，也可望在2030年前，達到GDP 5%的目標；同時，也編列了強化國土安全韌性的1500億元預算。

他指出，當威權國家集結挑戰世界秩序的此刻，不只有台灣在積極應對，國際社會也都在加速整備，歐洲多國正加速提升防衛預算，更有許多國家如捷克、法國和瑞典等國，向人民發布民防、生存指引，上週國防部也已經發布了新版全民國防手冊，他進一步強調，假如台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息「這就是台灣的立場」。

他引用全民國防手冊內容強調，民主自由並非偶然，而是無數台灣人犧牲、爭取而得。正因如此，台灣不會向侵略低頭，會昂首捍衛得來不易的生活。團結一致，勇敢前行，台灣人將繼續在世界舞台發光發熱，中華國台灣永世屹立。

國防部 賴清德 城鎮韌性演習 社會防衛韌性

延伸閱讀

綠再掀台灣定位爭議 黃國昌：賴清德應思考國家不能只剩抗中保台

賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

民進黨宜蘭縣長誰出戰？賴清德、徐國勇親自下鄉 「他」的動向受關注

國家防災日強化國家韌性 賴清德：應變地緣政治的變化

相關新聞

民進黨宜蘭縣長誰選？賴清德屬意的「他」哽咽鬆口了

民進黨力求明年縣長選舉「讓藍天變綠地」，重新奪回執政權，人選備受矚目。國策顧問林逸民及多位歷任縣長、立委等黨公職人員今天...

爆柯文哲入監染HPV！陳佩琪：交保後每日清晨3、4時被查行蹤

民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，柯妻陳佩琪表示，每天清晨3、4、5點幾乎都有監控中心打電話查行蹤，理由是有落跑嫌疑。而柯...

綠營初選民調陷「黨內認知作戰」 一文解讀規則真相

布局2026地方大選，民進黨選舉對策委員會也已初步同意，今年底前完成台南市、高雄市、嘉義縣3縣市的黨內初選，較原先規劃的明年一月時間點再提前。競爭激烈的台南市、高雄市進入最後3個月衝刺期，關於初選民調的表述大戰也開打，除了出現「同一家民調公司，做出兩種有相當差異的結果」，甚至還有「同一份民調，解讀角度截然不同」狀況發生，近期在台南、高雄各陣營吵成一團。民進黨內陷入「黨內民調認知作戰」，究竟哪一方說的才有理？這一切從還得從民進黨初選規則是怎麼定的，開始釐清。

影／黃國昌現身桃園 張善政同台挺「藍白合」：最好夥伴

台灣民眾黨不分區立委劉書彬與台灣民眾黨桃園市黨部聯合服務處今天早上成立，民眾黨主席黃國昌出席，希望民眾黨能持續擴大桃園服...

民進黨爭高雄市長 許智傑成立競總角逐盼高雄起飛

民進黨人爭取提名高雄市長逐步展開，今天立委許智傑成立競選辦公室，吸引大批支持者到場祝賀。他以「航空立委」自居，表示希望延...

川習通話 總統府：國際情勢最新發展有關心也有掌握

美國總統川普在美東時間19日上午與中國國家主席習近平通話。總統府發言人郭雅慧今天表示，持續關注國際情勢的最新發展，有關心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。