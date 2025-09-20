龍應台駁「中共同路人」：和平不是投降 而是建構韌性

龍應台基金會今天在台北舉行「2025台北國際和平論壇」，基金會董事長龍應台先前在聯合報投書「為什麼今天我們要談和平」，引發不小迴響，也包括不少人質疑這種說法是投降派、與中共唱和。龍應台今天在論壇開幕時說，沒有國防就沒有生存機會，備戰的「兵推」絕對重要；然而光是備戰的兵推不夠，還需要「和平推」，也就是「危機降溫演習」，設法避免狀況惡化到不可收拾，「不要再說我是中共同路人了」。

龍應台強調，和平推不是幻想「相親相愛」，或是「簽訂協議」之類的政治主張，它與兵推一樣嚴肅，但模擬的是社會韌性與柔性力量。

她表示，美國和平研究所過去長年進行這種工作，曾到韓國邀集外交軍事學者進行推演，分別扮演不同角色，模擬在衝突時如何停火談判、開設人道走廊、安排災難救援等行為。這種在劍拔弩張之下演練和平的努力，在伊拉克阿富汗都派上用場。日本政府在2022、2023年都作過「台灣有事模擬」，想定是灰色地帶事件，例如漁船衝突、巡邏艦碰撞等；此時如何協調，避免開火？如果發聲「台灣緊急狀態」，日本的國安會議要如何回應？如何與美方協調？總之，事件發生時，如何做政策選擇，對外做和平溝通？

龍應台說，回到兩岸問題，假設雙方戰機擦撞墜海，飛行員傷亡，可以想見彼此的民情都會極度激憤，這時政治人物就被考驗，要做什麼來降溫？外交部、陸委會、總統，這時該說什麼做什麼，同時安撫各方情緒？「如果第一天的處理是錯誤，第七天就可能是戰爭爆發」。這些模擬演練，就是自己主張「和平推」的內容。

她表示，外界常說2027年是台海最危險的時刻，那麼台灣還有18個月，應該做的是強化社會韌性，並且進行善意工程。前者來說，例如能源、糧食、水資源的問題，如何強化準備與儲備？如何提升糧食自主率？如何啟動國際支援？同樣重要的是心理防衛，如果社會心理崩潰了，可能比電網崩潰還嚴重。和平推是大戰略，一個能夠自立自救的社會，才不容易被脅迫。

至於善意工程方面，龍應台強調，即使再極權的國家，政府與人民之間也不能完全畫上等號，兩者不是鐵板一塊。在兩岸主權爭執之外，台灣能否贏得大陸民心？讓對方瞭解台灣人歷史情感？不要抱持惡意與敵意？這是做得到的。在國際形象方面，如果國際媒體提到台灣，永遠只是「最危險的地方」、「買武器」，這種印象在真正危難來時，並不會幫到台灣。反之，可能有幫助的是，台灣表現創意、在人道救援等方面，願意付出愛心能力。

龍應台也舉例，這兩天英王查理三世接待來訪的美國總統川普，盡量滿足其虛榮心，讓其對英國產生好印象，這是「魅力工程」。回到台灣，社會文化裡面有什麼柔美、吸引人的元素？必須將溫柔力量發揮到極大，讓國際社會、大陸社會去喜歡、去尊重台灣。

她的結語指出，沒有和平就沒有永續，沒有和平也不必談民主。兵推讓大家知道如何打仗自衛，非常重要，但如果只知兵推，就等於認定劇本只有一種結局。需要演練另一種可能，讓危機的溫度降低，延後戰爭，拉近和平，避免成為焦土。

