快訊

樺加沙將轉強颱「巔峰姿態侵台」！ 明海陸警齊發…暴風半徑包住南台灣

桃園機場8槍響！警匪片上演 女乘客跌落車底掙扎爬出嚇壞旅客

停砍軍公教年金 藍白態度不一？黃國昌：先確定討論基礎

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
黃國昌強調要有版本才能討論年金問題。記者張裕珍／攝影
黃國昌強調要有版本才能討論年金問題。記者張裕珍／攝影

民眾黨主席黃國昌上午在桃園受訪時表示，外界認為國民黨、民眾黨在年金改革方面態度和看法不一，他昨天在記者會已經說清楚，媒體說態度不一樣的時候，他要請問中國國民黨的版本是什麼？如果不討論版本就討論態度是否一樣，這樣會是一個欠缺討論基礎的問題。

黃國昌強調，他昨天在記者會上已經說清楚，有錄音錄影，「民眾之聲」Y.T.都還保留原始的影音檔，對民眾黨來說，任何的法案都可以敞開心胸討論，如果現在要討論具體的法案版本，那就要先確定到底法案是什麼版本。

立法院新會期開議，國民黨團總召傅崐萁表示優先法案是停砍公教年金，民眾黨尊重，應該不會投反對票。黃國昌昨天受訪表示，民眾黨不同意把公教退休年金恢復到2017年以前改革的水準；如果是改革後的水準，要確定有具體法案，黨團才有辦法進一步討論。

為此，被解讀兩黨態度不一樣，黃國昌今天到桃園市參加黨籍立委劉書彬，與市黨部聯合服務處成立典禮，受訪時再說明對恢復軍公教年金的看法。

法案 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

綠再掀台灣定位爭議 黃國昌：賴清德應思考國家不能只剩抗中保台

國民黨主席選舉 民眾黨支持誰？黃國昌今再表態

黃國昌不支持藍停砍年金 李來希：真不瞭解還是裝蒜？

送安非他命、空彈殼向黃國昌「陳情」槍毒氾濫 男子遭判拘40日

相關新聞

爆柯文哲入監染HPV！陳佩琪：交保後每日清晨3、4時被查行蹤

民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，柯妻陳佩琪表示，每天清晨3、4、5點幾乎都有監控中心打電話查行蹤，理由是有落跑嫌疑。而柯...

農業部赴美擴大採購農產品 張嘉郡憂台灣農民農業淪犧牲品

農業部長陳駿季近期率台灣農產品訪問團前往美國，承諾4年內採購超過3000億台幣的農產品。國民黨立委張嘉郡今日表示，農業部...

賴總統本命區民調崩盤？ 黃暐瀚：一路輸到2028的危機 還是有翻升機會

根據震傳媒的最新民調，賴清德總統在台南市的滿意度37.2%，不滿意度45.2％。「賴總統本命區民調崩盤？」資深媒體人黃暐...

對美採購3千億農產品 張嘉郡：關稅尚未公開就急著採購

農業部長陳駿季近期率台灣農產品訪問團前往美國，承諾4年內採購超過3000億台幣的農產品，國民黨立委張嘉郡今表示，如此龐大...

龍應台駁「中共同路人」：和平不是投降 而是建構韌性

龍應台基金會今天在台北舉行「2025台北國際和平論壇」，基金會董事長龍應台先前在聯合報投書「為什麼今天我們要談和平」，引...

停砍軍公教年金 藍白態度不一？黃國昌：先確定討論基礎

民眾黨主席黃國昌上午在桃園受訪時表示，外界認為國民黨、民眾黨在年金改革方面態度和看法不一，他昨天在記者會已經說清楚，媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。