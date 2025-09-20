停砍軍公教年金 藍白態度不一？黃國昌：先確定討論基礎

民眾黨主席黃國昌上午在桃園受訪時表示，外界認為國民黨、民眾黨在年金改革方面態度和看法不一，他昨天在記者會已經說清楚，媒體說態度不一樣的時候，他要請問中國國民黨的版本是什麼？如果不討論版本就討論態度是否一樣，這樣會是一個欠缺討論基礎的問題。

黃國昌強調，他昨天在記者會上已經說清楚，有錄音錄影，「民眾之聲」Y.T.都還保留原始的影音檔，對民眾黨來說，任何的法案都可以敞開心胸討論，如果現在要討論具體的法案版本，那就要先確定到底法案是什麼版本。

立法院新會期開議，國民黨團總召傅崐萁表示優先法案是停砍公教年金，民眾黨尊重，應該不會投反對票。黃國昌昨天受訪表示，民眾黨不同意把公教退休年金恢復到2017年以前改革的水準；如果是改革後的水準，要確定有具體法案，黨團才有辦法進一步討論。

為此，被解讀兩黨態度不一樣，黃國昌今天到桃園市參加黨籍立委劉書彬，與市黨部聯合服務處成立典禮，受訪時再說明對恢復軍公教年金的看法。

商品推薦