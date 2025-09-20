停砍軍公教年金 藍白態度不一？黃國昌：先確定討論基礎
民眾黨主席黃國昌上午在桃園受訪時表示，外界認為國民黨、民眾黨在年金改革方面態度和看法不一，他昨天在記者會已經說清楚，媒體說態度不一樣的時候，他要請問中國國民黨的版本是什麼？如果不討論版本就討論態度是否一樣，這樣會是一個欠缺討論基礎的問題。
黃國昌強調，他昨天在記者會上已經說清楚，有錄音錄影，「民眾之聲」Y.T.都還保留原始的影音檔，對民眾黨來說，任何的法案都可以敞開心胸討論，如果現在要討論具體的法案版本，那就要先確定到底法案是什麼版本。
立法院新會期開議，國民黨團總召傅崐萁表示優先法案是停砍公教年金，民眾黨尊重，應該不會投反對票。黃國昌昨天受訪表示，民眾黨不同意把公教退休年金恢復到2017年以前改革的水準；如果是改革後的水準，要確定有具體法案，黨團才有辦法進一步討論。
為此，被解讀兩黨態度不一樣，黃國昌今天到桃園市參加黨籍立委劉書彬，與市黨部聯合服務處成立典禮，受訪時再說明對恢復軍公教年金的看法。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言