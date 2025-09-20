快訊

樺加沙將轉強颱「巔峰姿態侵台」！ 明海陸警齊發…暴風半徑包住南台灣

桃園機場8槍響！警匪片上演 女乘客跌落車底掙扎爬出嚇壞旅客

川習通話 總統府：國際情勢最新發展有關心也有掌握

中央社／ 台北20日電

美國總統川普在美東時間19日上午與中國國家主席習近平通話。總統府發言人郭雅慧今天對此表示，持續關注國際情勢的最新發展，有關心也有掌握。未來會持續與美方保持密切聯絡。

川普與習近平通話後隨後表示，雙方在貿易、俄烏戰爭及批准短影音應用程式TikTok協議等議題取得進展；兩人將於亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會面，川普還將於明年初訪問中國，習近平也會在適當時機訪美。

郭雅慧上午陪同總統出席總統府全社會防衛韌性國際論壇，她在總統致詞後受訪表示，持續關注國際情勢的最新發展，有關心也有掌握。未來會持續跟美方保持密切聯絡。

路透社19日報導，駐美代表俞大㵢近期在華府與川普任命的重要情報顧問委員會成員會面，其中包含與川普關係特別密切的總統情報顧問委員會（PIAB）主席努尼斯（Devin Nunes）。

郭雅慧對此表示，跟美國各方建立密切的聯繫，保持友好的關係，一直是政府例行的工作，也持續在努力中。

川普 郭雅慧

延伸閱讀

川普告紐時索賠逾4500億 法官駁回批訴狀不恰當

川習通話：確認APEC川習會 川普明年訪中

川習通話 習近平：美方應避免採取單方面貿易限制措施

習近平與川普通話 大陸想獲得什麼？紐時分析背後隱藏真正目的

相關新聞

爆柯文哲入監染HPV！陳佩琪：交保後每日清晨3、4時被查行蹤

民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，柯妻陳佩琪表示，每天清晨3、4、5點幾乎都有監控中心打電話查行蹤，理由是有落跑嫌疑。而柯...

農業部赴美擴大採購農產品 張嘉郡憂台灣農民農業淪犧牲品

農業部長陳駿季近期率台灣農產品訪問團前往美國，承諾4年內採購超過3000億台幣的農產品。國民黨立委張嘉郡今日表示，農業部...

賴總統本命區民調崩盤？ 黃暐瀚：一路輸到2028的危機 還是有翻升機會

根據震傳媒的最新民調，賴清德總統在台南市的滿意度37.2%，不滿意度45.2％。「賴總統本命區民調崩盤？」資深媒體人黃暐...

對美採購3千億農產品 張嘉郡：關稅尚未公開就急著採購

農業部長陳駿季近期率台灣農產品訪問團前往美國，承諾4年內採購超過3000億台幣的農產品，國民黨立委張嘉郡今表示，如此龐大...

龍應台駁「中共同路人」：和平不是投降 而是建構韌性

龍應台基金會今天在台北舉行「2025台北國際和平論壇」，基金會董事長龍應台先前在聯合報投書「為什麼今天我們要談和平」，引...

停砍軍公教年金 藍白態度不一？黃國昌：先確定討論基礎

民眾黨主席黃國昌上午在桃園受訪時表示，外界認為國民黨、民眾黨在年金改革方面態度和看法不一，他昨天在記者會已經說清楚，媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。