川習通話 總統府：國際情勢最新發展有關心也有掌握
美國總統川普在美東時間19日上午與中國國家主席習近平通話。總統府發言人郭雅慧今天對此表示，持續關注國際情勢的最新發展，有關心也有掌握。未來會持續與美方保持密切聯絡。
川普與習近平通話後隨後表示，雙方在貿易、俄烏戰爭及批准短影音應用程式TikTok協議等議題取得進展；兩人將於亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會面，川普還將於明年初訪問中國，習近平也會在適當時機訪美。
郭雅慧上午陪同總統出席總統府全社會防衛韌性國際論壇，她在總統致詞後受訪表示，持續關注國際情勢的最新發展，有關心也有掌握。未來會持續跟美方保持密切聯絡。
路透社19日報導，駐美代表俞大㵢近期在華府與川普任命的重要情報顧問委員會成員會面，其中包含與川普關係特別密切的總統情報顧問委員會（PIAB）主席努尼斯（Devin Nunes）。
郭雅慧對此表示，跟美國各方建立密切的聯繫，保持友好的關係，一直是政府例行的工作，也持續在努力中。
