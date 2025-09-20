聚焦民生 王鴻薇新會期鎖定解決少子女化、保障外送員勞權

立法院新會期已於9月19日開議，國民黨立委王鴻薇今表示，新會期她鎖定外送員權益、解決少子女化、公務人員職場保障、無照駕駛加重處罰、撥補勞保法制化等民生議題和民生法案的推動。

王鴻薇說，她已卸任國民黨立院黨團書記長，她將繼續積極關心民生法案，像她已提案的外送員專法，要明定主管機關，也要明確外送平台業者、合作商家、消費者、外送員間之權利義務關係。讓每天辛苦送餐、寄收件服務的外送員，保障他們的勞動權益。

王鴻薇也說，少子女化持續惡化，內政部最新統計顯示，今年8月全台僅有8464名新生兒，比去年同期大減27.3%，也比上月再降5.3%，出生數持續低迷。同期死亡人數達1萬5226人，出生不到死亡的一半，人口連續20個月負成長。因此針對（陪）產檢假、（陪）產假、育嬰留職停薪期間受僱者之待遇，或者解凍卵子使用人工生殖技術的限制、生育補助和育兒津貼的提升，減緩少子女化問題，都是本會期努力的方向。

王鴻薇表示，在上會期提案修正的「公務人員考績法」，將霸凌、性騷、酒駕、毒駕可直接記二大過免職，已經送出立法院司法及法制委員會。本會期她要再幫全體公務人員努力，提案職安法將公務人員也適用於職業安全保障，讓防止職業災害，保障工作者安全及健康的規範不會漏掉每一個職業。

王鴻薇說，她也提案針對無照駕駛加重處罰，並會計次累罰；如肇事致人重傷或死亡，更終身不得考領駕駛執照。汽車所有人借給無照駕駛汽車者，除依規定處罰鍰外，也延長吊扣其汽車牌照時間，讓汽車駕駛人不敢隨意借出給無照民眾駕駛，以還給社會大眾行的安全，讓大家能夠快樂出門、平安回家。

王鴻薇更指出，勞動部2025年1月21日發布勞保最新精算報告，近年因政府撥補及勞保基金投資效益提升，勞保基金用罄年限從2028年延至2031年，破產危機再延後3年。但政府預算撥補勞保基金一事，卻無法源依據，為了維護大家的勞保基金，將修「勞工保險條例」，把撥補法制化。

王鴻薇總結，民為邦本，本固邦寧。新的會期，外送員權益、解決少子女化、公務人員職場保障、無照駕駛加重處罰、撥補勞保法制化等民生議題和民生法案的推動，仍然是她首要目標。

