許宇甄：討好美國採購較貴農產品 把人民當「盤仔」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
農業部長陳駿季近期率台灣農產品訪問團前往美國，承諾4年內採購超過3000億台幣的農產品。國民黨立委許宇甄今日批農業部黑箱採購，賴政府拿全民荷包當外交籌碼，也把人民當「盤仔」。

許宇甄表示，農陳駿季率團赴美，簽署4年內超過新台幣3000億元的農產品採購意向，包括黃豆、玉米、小麥和牛肉，金額較過去增加25%。這筆龐大採購究竟是我方基於國家利益的自主承諾，還是美方施壓下的被迫讓步？賴政府必須攤在陽光下交代，不能再以「合作交流」或「民間出資」這類模糊說辭掩飾黑箱，否則只會讓國人懷疑政府把外交當藉口、把人民當提款機。

許宇甄指出，台灣糧食進口來源長期以巴西與美國為主，而選擇巴西的重要原因，就是價格更具競爭力。以2023年為例，向巴西採購玉米每噸僅9000元，美國卻要9800元；黃豆部分，巴西每噸1萬8000元，美國則高達1萬9600元。到了2024年，雖然價格差距縮小，但美國仍普遍高於巴西。如今我方卻反其道而行，承諾將採購量集中在美國，形同自願放棄國際比價空間，不僅提高進口成本，最終更會轉嫁到民生物價與產業負擔上，讓全民埋單。

許宇甄警告，糧食採購過度依賴單一國家，將使台灣陷入嚴重風險。萬一美國因天災歉收、政策變動，甚至把糧食出口當成政治籌碼，台灣將立刻陷入被動，糧價飆漲乃至短缺，威脅國家安全。農業部的責任應是把關糧食來源多元化、兼顧成本效益與戰略安全，而非一味討好美方、犧牲全民利益。

許宇甄強調，昨天經濟部才宣布調漲民生電價，如今農產品採購又必須支付比巴西更高昂的美國價格，人民的生活壓力已被政府「盤仔政策」一再推高。若賴政府真心要維護農業與糧食安全，就必須公開完整的談判紀錄與採購條件，接受立法院與社會檢驗，而不是事後用空洞的外交詞彙搪塞。

許宇甄最後呼籲，賴政府應立即停止政治算計、黑箱採購作業，不要再把台灣農業市場淪為外交籌碼，更不能讓全民為這種不透明、成本高昂的政策繼續買單。

許宇甄 農業部

