許智傑不領1萬元 林岱樺不跟進：尊重人民意願

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
普發現金將於特別預算公布後一個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。圖／聯合報系資料照片
普發現金將於特別預算公布後一個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。圖／聯合報系資料照片

行政院將進行普發現今一萬元作業，並研議增設不領取選項，民進黨立委許智傑表示贊同，他本人也不會領取；民進黨立委林岱樺不跟進，她說，應該尊重人民的意願，不適合以任何道德綁架的方式，影響人民的急需支應。

許智傑表示，響應卓榮泰不領取普發一萬元，讓這筆款項留在國庫，讓國家可以做更有意義的用途，也支持政院做法，提供不領取普發一萬的選項，秉持照顧弱勢的原則，呼籲更多人一起響應捐一萬助弱勢的行動 。

林岱樺表示，人民的錢，人民作主。無論是生活所需、幫孩子繳學費、孝親費、付房貸或慈善捐助，都應該尊重人民的意願，不適合以任何道德綁架的方式，影響人民的急需支應。

行政院 許智傑 林岱樺 普發一萬

