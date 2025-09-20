許智傑不領1萬元 林岱樺不跟進：尊重人民意願

行政院將進行普發現今一萬元作業，並研議增設不領取選項，民進黨立委許智傑表示贊同，他本人也不會領取；民進黨立委林岱樺不跟進，她說，應該尊重人民的意願，不適合以任何道德綁架的方式，影響人民的急需支應。

許智傑表示，響應卓榮泰不領取普發一萬元，讓這筆款項留在國庫，讓國家可以做更有意義的用途，也支持政院做法，提供不領取普發一萬的選項，秉持照顧弱勢的原則，呼籲更多人一起響應捐一萬助弱勢的行動 。

林岱樺表示，人民的錢，人民作主。無論是生活所需、幫孩子繳學費、孝親費、付房貸或慈善捐助，都應該尊重人民的意願，不適合以任何道德綁架的方式，影響人民的急需支應。

