聽新聞
0:00 / 0:00
許智傑不領1萬元 林岱樺不跟進：尊重人民意願
行政院將進行普發現今一萬元作業，並研議增設不領取選項，民進黨立委許智傑表示贊同，他本人也不會領取；民進黨立委林岱樺不跟進，她說，應該尊重人民的意願，不適合以任何道德綁架的方式，影響人民的急需支應。
許智傑表示，響應卓榮泰不領取普發一萬元，讓這筆款項留在國庫，讓國家可以做更有意義的用途，也支持政院做法，提供不領取普發一萬的選項，秉持照顧弱勢的原則，呼籲更多人一起響應捐一萬助弱勢的行動 。
林岱樺表示，人民的錢，人民作主。無論是生活所需、幫孩子繳學費、孝親費、付房貸或慈善捐助，都應該尊重人民的意願，不適合以任何道德綁架的方式，影響人民的急需支應。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言