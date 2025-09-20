爆柯文哲入監染HPV！陳佩琪：交保後每日清晨3、4時被查行蹤

民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，柯妻陳佩琪表示，每天清晨3、4、5點幾乎都有監控中心打電話查行蹤，理由是有落跑嫌疑。而柯在北所被遞送食物場景，就像拿廚餘餵貓狗一樣，「聽得心在淌血」；至於柯認為牢房馬桶清潔不夠到位，才自己診斷HPV感染，目前已排下周全身健檢。

陳佩琪說，柯文哲回家生活兩星期，過去一年被羈押禁見，沒社會刺激，也沒跟親人講話，回來跟她生活這幾天，感覺好像是在叢林生活的生物被重新帶回人類世界，思緒是有在進步，但文明人類的生活步調還是有很多需要適應之處，這些趣事，講起來是很悲哀，有空會分享。

陳佩琪表示，柯文哲曾被媒體揭露的便秘問題，現在每天炒好幾盤青菜是有改善了，但原本就有的腺樣體肥大導致的睡眠品質不佳，回家後卻更惡化了，現在每天半夜幾乎都有監控中心打電話來查行蹤，印象中除有次是晚上11時外，幾乎都是清晨3、4、5時在打電話，理由是收訊不良，有落跑嫌疑。

陳佩琪說，她都叫柯睡到臥室大床最靠窗邊處，就是姜檢察官問的「大床有沒有人來睡過」的那張，感覺這樣收訊會較好，但還是沒用，白天除了那次大家都知道的出庭時、約早上11時，監控中心打電話來查行蹤、還惹審判長極度不高興外，白天收訊都沒問題，到晚上才會出現訊號不良。

陳佩琪無奈說，晚上睡睡醒醒的，導致夫妻隔天都變熊貓眼，先生還因免疫系統不良，這幾天長了帶狀疱疹，第一時間她就衝去藥房買抗病毒藥，希望別留下神經炎疼痛的後遺症。

柯文哲最近也會跟陳佩琪談及北所生活，陳說，現代人真的無法想像三坪羈押室是怎麼過日子，拿民生必需的三餐來說，吃飯是用一個像臉盆的器皿把食物全混在一起，然後從不透明門底下的一個小洞遞進去，像在電視劇上看到古代死囚所受待遇一樣。

陳佩琪說，禁見房是連門都是密閉不透明，「遞送食物時只能從門下的小洞，那場景就像我們拿廚餘去餵貓狗一樣，他講得是雲淡風輕的，我聽得是心在淌血。」

至於柯文哲臀部傷口可能是「感染」，陳佩琪坦言，其實這是柯文哲自己診斷，在北所內沒手機，沒照相、也看不到傷口， 就自己摸病灶，感覺起來有硬硬的一顆， 就自我診斷是疣，這是HPV（人類乳突出病毒）病毒感染所導致的良性皮膚疾病，北所醫生也沒否定柯的診斷，就拿乾冰幫灼燒三次，但症狀沒改善多少，她近日幫忙處理時，看到顆粒有些滲泌物，像有細菌感染。

陳佩琪說，柯文哲跟她說牢房內的馬桶是坐式的，只是沒坐蓋而已，在裡面不能買到酒精，所以坐上去前都有用衛生紙擦拭一圈，「可能是覺得清潔不夠到位，所以才會自己診斷是HPV感染」，另感謝外界對柯身體的關心，要是傷口長期不好，會再要柯去皮膚科就診，目前已經安排好下週全身健康檢查，希望柯文哲一切安好。

商品推薦