深化台美經貿關係 農訪團與阿肯色州簽採購意向書

農業部常務次長杜文珍率團訪問美國阿肯色州小岩城，台灣業者和阿肯色州官員今天簽署黃豆及玉米採購意向書，預計將自美進口總值高達55.6億美元的農產品，展現深化台美經貿夥伴關係的決心。

駐休士頓辦事處發布新聞稿表示，杜文珍率領「2025年台灣農訪團黃豆玉米分團」於18日至20日訪問阿肯色州小岩城。駐休士頓辦事處兼轄阿肯色州業務。

新聞稿指出，阿肯色州農業廳長沃德（Wes Ward）分別與台灣區植物油製煉工業同業公會理事長洪堯昆、台灣飼料工業同業公會常務理事楊杰簽署黃豆採購意向書、玉米採購意向書。阿肯色州州務卿傑斯特（Cole Jester）及駐休士頓辦事處處長蕭伊芳也在場見證。

根據意向書，台灣飼料工業同業公會自2026年起，4年內採購總值約21.2億美元的玉米製品。台灣區植物油製煉工業同業公會也將採購至少34.4億美元的黃豆產品。

沃德表示，雙方簽署意向書彰顯台灣與阿肯色州的緊密合作。台灣目前是阿肯色州第5大農產品出口市場，也是美國第8大農業貿易夥伴；農產品採購的宣布對阿肯色州農民至關重要。

杜文珍也說，台灣期待持續深化和阿肯色州的農產品合作，開創更多互利共榮的機會。

「2025年中華民國（台灣）農產品貿易赴美友好訪問團」日前造訪華府後，分為3組，前往8州，與當地官員、農民及出口商會面，探索合作機會。

「黃豆玉米」分團預計訪問阿肯色州、俄亥俄州及印第安納州；「小麥」分團造訪南達科他州、蒙大拿州及愛達荷州；「牛肉」分團則是訪問佛羅里達州及德州。

