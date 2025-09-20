聽新聞
對美採購3千億農產品 張嘉郡：關稅尚未公開就急著採購
農業部長陳駿季近期率台灣農產品訪問團前往美國，承諾4年內採購超過3000億台幣的農產品，國民黨立委張嘉郡今表示，如此龐大的金額，卻完全看不到採購細節，她憂心將會犧牲台灣農民與農業，質疑陳駿季違反「不會犧牲台灣農業、不會犧牲台灣農民」的承諾。
農業部在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購100億美元（逾3000億台幣）的農產品，包括黃豆、玉米、小麥和牛肉等，較過去增25％。
張嘉郡表示，如此龐大的採購金額，卻完全看不到細節，也不清楚關稅有沒有讓步，讓不少基層農民心裡更加不安。
她要求農業部應該公布採購內容，且必須對整個關稅談判保持公開透明，因為這關乎台灣農業的長遠競爭力與農民的生計。
張嘉郡表示，陳駿季在立法院答詢時曾經承諾，「不會犧牲台灣農業、不會犧牲台灣農民」，但在關稅談判結果尚未公開之前，政府就急著大動作採購，農民怎麼能相信這份承諾沒有落空？
張嘉郡表示，她憂心這項採購案會壓榨台灣農民的生存空間，加上近年高漲的物價，讓農民的生活是難上加難，為了台灣農業的長遠競爭力與農民的生計，農業部應公布採購內容。
