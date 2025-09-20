快訊

農業部赴美擴大採購農產品 張嘉郡憂台灣農民農業淪犧牲品

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片
農業部長陳駿季近期率台灣農產品訪問團前往美國，承諾4年內採購超過3000億台幣的農產品。國民黨立委張嘉郡今日表示，農業部採購如此龐大的金額，台灣人民與農民卻完全看不到細節，她憂心將會犧牲台灣農民與農業，也質疑陳駿季違反「不會犧牲台灣的農業、不會犧牲台灣的農民」承諾。

張嘉郡要求，農業部應該公布採購內容，且必須對整個關稅談判保持公開透明，因為這關乎台灣農業的長遠競爭力與農民的生計，「唯有公開透明，才能真正守護台灣，守護農民的未來。」

農業部近期親自率團赴美，在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購逾3000億台幣的農產品，包括黃豆、玉米、小麥和牛肉等，較過去增25％。張嘉郡表示，如此龐大的採購金額，卻完全看不到細節，也不清楚關稅有沒有讓步，這樣的不確定與不透明，讓不少基層農民心裡更加不安。

張嘉郡表示，陳駿季在立法院答詢時曾經承諾：「不會犧牲台灣的農業、不會犧牲台灣的農民」，這段期間也有許多農民向她傾訴，擔心自己辛苦耕作的成果，會不會因為大規模採購被犧牲？政府都沒有給農民一個明確的答案，只有給一個籠統的口號。

張嘉郡表示，「農業不是用來交換的籌碼，而是台灣的根本。」在關稅談判結果沒有公開之前，政府就急著大動作採購，農民怎麼能相信這承諾沒有落空？她呼籲農業部必須兌現不會犧牲農民與農業的承諾，承諾絕對不能淪為口號。

張嘉郡表示，這項採購案勢必會壓榨台灣農民的生存空間，加上近年高漲的物價，讓農民的生活是難上加難，卻沒看到農業部有提出產業評估報告與因應措施，她要求農業部要提出具體政策來照顧農民。

張嘉郡也說，農業部必須對整個關稅談判保持公開透明，因為這不僅影響一份合約，而是關乎台灣農業的長遠競爭力與農民的生計，要求農業部應該公布採購內容。

農民 農業部 張嘉郡

