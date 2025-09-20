黃國昌不支持藍停砍年金 李來希：真不瞭解還是裝蒜？

國民黨立院黨團表明要將停砍軍公教年金案排入立院新會期最優先法案，但民眾黨立院黨團總召黃國昌明確表示不接受年金回復到2017年前改革水準。全國公務人員協會前理事長李來希表示，黃國昌不要誤導民眾，停止逐年遞減退休所得不是要求恢復年改前水準，李來希並質疑，黃國昌是真不瞭解還是在裝蒜？

李來希在臉書貼文表示，請黃國昌委員不要誤導民眾的認知，退休軍公教沒有要求恢復年改前的退休所得，修法草案只是卑微的要求停止逐年遞減退休所得凌遲示的改革，也只是要求退休人員退休所得與現職人員調薪同步調整而已。李來希說，法案審查將近一年半了，黃國昌是真不瞭解還是在裝蒜？拿出一丁點誠心合作的態度吧！

李來希也貼上網友吳文明在他臉書上給黃國昌的留言，指黃國昌可能被綠營或綠營媒體誤導視聽，退休人員並「沒有」要改回年改前所領的錢，退休人員訴求只有兩個：一，停止退休金逐年遞減1.5%。二，當軍公教調薪時，退休人員能隨同在職人員一起調薪。

吳文明還要請黃國昌將心比心，現在物價飛漲，基本工資年年調升，但對國家有付出有貢獻的退休軍公教人員卻年年被減薪，天理何在！

