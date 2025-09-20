聯大登場 美議員挺台國際參與批中扭曲2758號決議
聯合國大會一般性辯論下週將登場，美國跨黨派聯邦參議員今天發表聲明，力挺台灣有意義參與國際組織，並大批中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，企圖將其與北京的「一中原則」掛鉤，藉以支持對台的非法主張。
共和黨籍的美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）、外委會民主黨籍首席議員夏亨（JeanneShaheen）共同發表聲明表示，當各國齊聚紐約參加聯合國大會之際，美國及其他各國必須抵制中華人民共和國對第2758號決議的錯誤詮釋。這項1971年通過的決議僅涉及「中國」在聯合國席位的代表權問題，並未對台灣的政治地位或其參與聯合國相關機構的能力作出任何表述。
聲明指出，中國卻企圖將2758號決議與其所謂的「一中原則」錯誤掛鉤，改寫聯合國正式文件，藉以支持其對台灣的非法主張。
參議員們還說：「美國將持續支持台灣有意義參與國際組織，並拒絕中國改寫歷史、在外交上孤立台灣的企圖。」
里契、夏亨也在聲明中表示，今年稍早聯邦參、眾兩院合作，共同提出一項決議，澄清美國長期的一中政策，並反擊中國對2758號決議的錯誤詮釋，「希望本屆國會能通過參院第86號決議，向我們的台灣朋友傳遞強力支持的訊息」。
該項決議直指中國錯誤陳述聯大2758號決議，也表明美國的一中政策及其夥伴國的類似政策，與北京的一中原則不同，中國卻聲稱奉行「一中政策」的國家已接受並遵守中國的一中原則。
美國國會的決議（resolution）不具法律約束力，無須美國總統簽名生效，但代表國會態度與立場。
