聯大2758號決議 友邦駐聯代表：遭錯誤描述解讀

中央社／ 紐約19日專電

聯合國大會總辯論下週登場，正確認知聯大第2758號決議是今年台灣主要訴求。友邦駐聯代表多認為，決議遭錯誤描述與解讀，這在法律上極為重要，以此來拒絕台灣民眾出入聯合國機構也是有問題的。

友邦常任駐聯代表19日前往聯合國秘書處致函秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），說明聯大第2758號決議被扭曲，聯合國應正視及維持中立，不應配合中國政治打壓台灣。應尋求適當方式接納台灣參與，不應禁止台灣人及媒體進入聯合國機構大樓參訪、出席或採訪會議與活動。

友邦帛琉駐聯代表塞德（Ilana Victorya Seid）說，身為台灣友邦，我們長期指出聯合國（2758號）決議遭錯誤描述，決議沒有禁止，或公開要求台灣不得參與聯合國及成為會員，這些決議中都未提及。但被操弄成那樣的說法。

塞德認為，從決議的文字來看，那解讀不符本身的精神，因為沒有公開提及台灣不得參與及成為會員；大家都必須瞭解，這在法律上很重要。

友邦吐瓦魯駐聯代表法勒福（Tapugao Falefou）說，對我們來說這是嚴重錯誤，也不認同那種解讀。

他強調，決議並非為了防止台灣參與聯合國體系中的會議，特別是解讀中有關聯合國本身，聯合國秘書處因此禁止台灣護照持有人進入總部大樓與其他辦公室，這從聯合國憲章來看是有問題的。

台灣友邦長期為台灣的國際參與在聯合國大會與各場合發聲，許多國家堅持聯合國憲章中，以和平方法且依正義及國際法調解事務原則，以及尊重種族、性別、語言、或宗教，增進並激勵全體人類權利及基本自由的信念。

友邦聖克里斯多福及尼維斯駐聯代表威廉斯（Mutryce Williams）指出，聖克里斯多福及尼維斯今年慶祝獨立42週年，因此在參與聯合國中，聖國政府強烈支持台灣人民和聖國享有相同參與權利，這項權利應該是全面包容，大家在聯合國都有權發聲。

馬紹爾群島駐聯代表席爾克（John Silk）強調，這對馬紹爾來說是再次有機會重申呼籲聯合國納入台灣，包括國際海事組織與其他機構。台灣扮演重要角色，也是成長中的經濟體，有潛力在各方面，包括健康、教育與高科技等貢獻世界，沒理由聯合國不接納台灣。

