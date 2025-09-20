賴總統本命區民調崩盤？ 黃暐瀚：一路輸到2028的危機 還是有翻升機會

根據震傳媒的最新民調，賴清德總統在台南市的滿意度37.2%，不滿意度45.2％。「賴總統本命區民調崩盤？」資深媒體人黃暐瀚表示，民調「逆轉」已是事實。同一份民調，高雄還能「滿意51.5%、不滿意41.5%」，台南卻崩了，顯然丹娜絲颱風與728淹水帶來的影響甚鉅。

2014年的台南市長選舉，賴清德以「72.9%」的得票比例勝選，賴神的名號從此傳播開來。黃暐瀚在臉書表示，台南是賴總統的本命區，目前6區立委也統統都是民進黨籍，最新民調不滿意度卻高於滿意度，不只是危機，還是連帶一路輸到2028的危機。

他說，當然民調是「一時一地」的結果，現在這樣，明年未必還這樣，2028也許會不一樣。對賴總統來說，唯一的好消息，應該是「滿意度止跌」。連續幾份民調（台灣民意基金會、震傳媒），都顯示出賴總統的滿意度守住「30防線」，沒有繼續往下跌，未來如果施政得宜，民眾有感。

黃暐瀚表示，安民心、解民怨、使民富、致國強，還是有翻升的機會。

