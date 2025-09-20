台灣協助世界扮演重要角色 友邦致函聯合國秘書處長

友邦駐聯合國代表今天聯名致函秘書長古特瑞斯，呼籲聯合國需維持中立，不應配合中國政治打壓台灣。帛琉駐聯常務代表塞德表示，台灣在疫情、可持續發展與各種方案上，都扮演重要角色。

貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、吐瓦魯等9個友邦常務代表，在第80屆聯大總辯論前，聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表達對台灣爭取參與聯合國體系與相關活動的堅定支持。

6位友邦駐聯常代包括馬紹爾的席爾克（JohnSilk）、聖克里斯多福及尼維斯的威廉斯（Mutryce Williams）、貝里斯的柯伊費爾森（Janine Elizabeth Coye-Felson）、瓜地馬拉的古提瑞茲（José AlbertoBríz Gutiérrez）、帛琉的塞德（Ilana Victorya Seid）與吐瓦魯的法勒福（Tapugao Falefou），親自前往聯合國總部遞函。

友邦在信函中表達支持台灣的3項訴求：

第1、聯大第2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域之和平穩定構成嚴重威脅，聯合國應予正視，並維持中立，不應配合中國政治打壓台灣。

第2，聯大第2758號決議並未排除台灣參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對「永續發展目標」實現做出貢獻。

第3，聯合國應停止錯誤援引聯大第2758號決議，不當剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利。

帛琉駐聯常代塞德表示，已將台灣友邦的函件遞交給聯合國秘書次長萊德（Guy Ryder），他會代轉至秘書長，函中呼籲讓台灣有意義參與聯合國。

她說：「這次特別凸顯台灣對我們這些國家及世界許多夥伴已做出許多重要貢獻，包括處理疫情與協助可持續發展，我們認為台灣在其他方面，與世界分享各種方案上，都扮演重要角色，我們會跟進進度，就信函內容召開會議。」

駐紐約辦事處長李志強代表政府感謝友邦再度以實際行動，展現對台灣參與聯合國體系的堅定支持。

李志強指出，國際社會正確瞭解聯大第2758號決議內容相當重要，呼籲聯合國尋求適當方式接納台灣參與，以利台灣對聯合國實踐永續發展目標做出具體貢獻。

一如本屆聯大總辯論主題「美好同行：攜手團結80載，致力和平、發展與人權」，及呼應聯合國秘書長倡導的包容與多邊主義精神，期盼聯合國秉持普遍性原則及不遺漏任何人的精神，接納台灣有意義參與，增進世代福祉，共促全球民主、和平與繁榮。

商品推薦