普發現金1萬元 卓揆擬增「不領取」選項

全民普發現金一萬元最快十月下旬發放，玄奘大學教授釋昭慧昨說，普發現金的言論很多是認知作戰，應拒領改捐為「國家續命專款」。行政院長卓榮泰表示，請財政部研議建置普發現金登記網站時，增設「不領取」選項的可行性，提供民眾多一項選擇。

卓榮泰昨接見釋昭慧與「全民搶救國庫」聯盟表示，感謝釋昭慧提出民間另一種思考與聲音。他請財政部會後研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項的可行性，「把錢留在國庫」，讓政府後續能夠在編列未來預算時，能夠進行妥善運用。

據了解，未來民眾就算選擇不領取，只要在發放截止前，都還是可以「變心」改為領取，保留彈性機制。

