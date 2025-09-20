聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金1萬元 卓揆擬增「不領取」選項

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
行政院長卓榮泰表示，請財政部研議建置普發現金登記網站時，增設「不領取」選項的可行性。示意圖／本報資料照
行政院長卓榮泰表示，請財政部研議建置普發現金登記網站時，增設「不領取」選項的可行性。示意圖／本報資料照

全民普發現金一萬元最快十月下旬發放，玄奘大學教授釋昭慧昨說，普發現金的言論很多是認知作戰，應拒領改捐為「國家續命專款」。行政院長卓榮泰表示，請財政部研議建置普發現金登記網站時，增設「不領取」選項的可行性，提供民眾多一項選擇。

卓榮泰昨接見釋昭慧與「全民搶救國庫」聯盟表示，感謝釋昭慧提出民間另一種思考與聲音。他請財政部會後研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項的可行性，「把錢留在國庫」，讓政府後續能夠在編列未來預算時，能夠進行妥善運用。

據了解，未來民眾就算選擇不領取，只要在發放截止前，都還是可以「變心」改為領取，保留彈性機制。

卓榮泰 釋昭慧 普發現金 玄奘大學

延伸閱讀

要求軍人加薪…賴士葆稱退回總預算案 陳瑞敏：尊重政院預算編制權

普發一萬倒數中！卓榮泰表態不領 登記網站擬增設「不領取」選項

卓榮泰邀首批綠委便當會 30項優先法案盼立院幫促成

1萬元領不領？5位想選高雄市長藍綠民代表態了

相關新聞

柯建銘保住黨團總召 新系鍾佳濱監軍

立法院昨開議，一度難產的民進黨立院黨團幹部終於底定，經黨團大會投票，新任幹事長為新潮流綠委鍾佳濱，陳培瑜續任書記長；至於...

普發現金1萬元 卓揆擬增「不領取」選項

全民普發現金一萬元最快十月下旬發放，玄奘大學教授釋昭慧昨說，普發現金的言論很多是認知作戰，應拒領改捐為「國家續命專款」。行...

「黨團7長」全數就位 民進黨團新任副職幹部沈伯洋、范雲入列

立法院今天開議，一度難產的民進黨立院黨團7位幹部也在今天終於全部就位，繼上午推選出幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜後，稍早也確...

台灣淪詐騙島？韓媒指「人均損失是日本近20倍」 政院發聲：斷章取義

南韓媒體報導，台灣每年因語音和簡訊等釣魚詐騙造成新台幣502億元的損失，換算人均損失是日本近20倍。行政院晚間表示，韓媒...

要求軍人加薪…賴士葆稱退回總預算案 陳瑞敏：尊重政院預算編制權

立法院今審查審計長陳瑞敏續任人事同意權，國民黨立委賴士葆質詢時說，如果行政院沒有編軍人加薪3萬元的200多億元，「我們一...

民生電價將漲…許宇甄斥：賴政府死抱非核神主牌 人民迫當提款機

經濟部今天舉行114年第2次電價費率審議會，指民生電價長期低於供電成本，因此決議產業電價不調整，維持原先照顧產業等相關措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。