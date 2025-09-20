柯建銘保住黨團總召 新系鍾佳濱監軍

立法院昨開議，一度難產的民進黨立院黨團幹部終於底定，經黨團大會投票，新任幹事長為新潮流綠委鍾佳濱，陳培瑜續任書記長；至於柯建銘「總召保衛戰」，最終黨團大會以總召任期未到為由，並未改選，柯續任總召，但黨內解讀幹事長由新系人馬出任，有「監軍老柯」意味。

大罷免失敗，柯建銘成綠營檢討重點之一，賴清德總統曾公開表示盼民進黨團改組，也委由民進黨秘書長徐國勇發起黨團全面改組連署。徐昨受邀參與黨團大會，在會前表示兩手空空來，沒連署書可拿出來，黨團幹部改選尊重黨團自主。

民進黨立委指出，黨團大會原先擬採自由投票選出幹事長、書記長，最高票者若拒絕，可依序遞補第二位、第三位，但綠委林淑芬嗆聲，民進黨臉已丟完了，黨團應先取得共識，不能這樣亂投；也有綠委質疑，若沒人有意願怎麼辦？

民進黨立委郭國文在會中先推舉鍾佳濱，陳培瑜隨後也被推舉，兩人未拒絕，眾人一陣鼓掌，才開始進行不記名投票。雖然鍾、陳獲得多數綠委支持，但幹事長選舉王世堅得一票，書記長部分林淑芬也另得一票，兩人都曾公開發表反柯建銘言論，凸顯黨內對改選結果仍有雜音。

柯建銘表示，民進黨團是堅強團隊，新會期有什麼需要指教的不要客氣；被問到「保住總召位置，是不是代表戰勝賴清德？」柯說，他不會回答這些問題。

此外，黨團副幹事長也確定由綠委沈伯洋、范雲出任，副書記長由張雅琳、林月琴出任，黨團七長全數就位。

黨內人士表示，從賴總統日前指示黨團各委員會「政策小組會議」如期召開，到徐國勇加入民進黨團通訊群組，有擴大黨團決策圈「淡化柯建銘權力」意味。

