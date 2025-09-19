「黨團7長」全數就位 民進黨團新任副職幹部沈伯洋、范雲入列
立法院今天開議，一度難產的民進黨立院黨團7位幹部也在今天終於全部就位，繼上午推選出幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜後，稍早也確認了黨團副幹事長由沈伯洋、范雲出任；副書記長由張雅琳、林月琴出任，「黨團7長」全數就位。
經過大罷免失利後，柯建銘成為民進黨內檢討重點之一，賴清德總統除了公開表示盼民進黨團改組，也委由民進黨秘書長徐國勇發起黨團全面改組連連署，據悉已完成超過三分之二綠委簽署；不過，直到今天黨團大會，賴清德並未對柯建銘出手，最終黨團大會也以總召任期未到為由，未改選總召。
柯建銘度過「總召保衛戰」續任黨團總召，但民進黨前立委林濁水說，「總召勝；總統加民進黨敗，慟」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言