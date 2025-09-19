「黨團7長」全數就位 民進黨團新任副職幹部沈伯洋、范雲入列

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團「黨團7長」全數就位。圖／聯合報系資料照片
立法院今天開議，一度難產的民進黨立院黨團7位幹部也在今天終於全部就位，繼上午推選出幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜後，稍早也確認了黨團副幹事長由沈伯洋范雲出任；副書記長由張雅琳林月琴出任，「黨團7長」全數就位。

經過大罷免失利後，柯建銘成為民進黨內檢討重點之一，賴清德總統除了公開表示盼民進黨團改組，也委由民進黨秘書長徐國勇發起黨團全面改組連連署，據悉已完成超過三分之二綠委簽署；不過，直到今天黨團大會，賴清德並未對柯建銘出手，最終黨團大會也以總召任期未到為由，未改選總召。

柯建銘度過「總召保衛戰」續任黨團總召，但民進黨前立委林濁水說，「總召勝；總統加民進黨敗，慟」。

范雲 民進黨 柯建銘 賴清德 鍾佳濱 沈伯洋 張雅琳 林月琴

