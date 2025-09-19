台灣淪詐騙島？韓媒指「人均損失是日本近20倍」 政院發聲：斷章取義
南韓媒體報導，台灣每年因語音和簡訊等釣魚詐騙造成新台幣502億元的損失，換算人均損失是日本近20倍。行政院晚間表示，韓媒斷章取義，以台灣遭詐總額對比日韓的單項詐騙總額，才會得出台灣人均損失高出日韓的錯誤結論，政院深表遺憾。
政院打擊詐欺指揮中心晚間透過媒體群組表示，有外媒報導「台灣每年因語音和簡訊等釣魚詐騙造成502億元損失（約合2.3兆韓元），超過南韓語音電話和簡訊詐騙損失1.687兆韓元，考量兩國人口後換算台灣人均損失約為南韓近3倍，與數位化文化欠發達的日本相比，台灣人均損失更是高出近20倍」等內容，但報導是斷章取義。
打擊詐欺指揮中心說，語音及簡訊等釣魚詐騙，是詐騙樣態的其中一部分，且各國皆是如此，若以語音及簡訊等釣魚詐騙來看，台灣數額不到75億元。
打擊詐欺指揮中心表示，台灣為警示民眾防詐識詐，公開所有型態詐騙財損總額，因此外媒在做單項比較時，應該使用單項數字，而非以台灣的總額與日韓的單項詐騙額作比較，導致得出台灣人均損失高出日韓許多的錯誤結論，政院對此深表遺憾。
此外，打擊詐欺指揮中心指出，韓媒報導內容未針對行政院推動「打詐綱領2.0」一年來成效進行比對，也恐造成民眾誤解政府推動的打詐工作。
打擊詐欺指揮中心說，自行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」以來，每月詐欺案件受理案件數已自民國113年8月每月受理1萬9600件，下降至114年8月1萬4200件、減少27.5%，財損金額由131億1000萬下降至69億元、降幅47.4%，打詐工作初現成效。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言