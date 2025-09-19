南韓媒體報導，台灣每年因語音和簡訊等釣魚詐騙造成新台幣502億元的損失，換算人均損失是日本近20倍。行政院晚間表示，韓媒斷章取義，以台灣遭詐總額對比日韓的單項詐騙總額，才會得出台灣人均損失高出日韓的錯誤結論，政院深表遺憾。

政院打擊詐欺指揮中心晚間透過媒體群組表示，有外媒報導「台灣每年因語音和簡訊等釣魚詐騙造成502億元損失（約合2.3兆韓元），超過南韓語音電話和簡訊詐騙損失1.687兆韓元，考量兩國人口後換算台灣人均損失約為南韓近3倍，與數位化文化欠發達的日本相比，台灣人均損失更是高出近20倍」等內容，但報導是斷章取義。

打擊詐欺指揮中心說，語音及簡訊等釣魚詐騙，是詐騙樣態的其中一部分，且各國皆是如此，若以語音及簡訊等釣魚詐騙來看，台灣數額不到75億元。

打擊詐欺指揮中心表示，台灣為警示民眾防詐識詐，公開所有型態詐騙財損總額，因此外媒在做單項比較時，應該使用單項數字，而非以台灣的總額與日韓的單項詐騙額作比較，導致得出台灣人均損失高出日韓許多的錯誤結論，政院對此深表遺憾。

此外，打擊詐欺指揮中心指出，韓媒報導內容未針對行政院推動「打詐綱領2.0」一年來成效進行比對，也恐造成民眾誤解政府推動的打詐工作。

打擊詐欺指揮中心說，自行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」以來，每月詐欺案件受理案件數已自民國113年8月每月受理1萬9600件，下降至114年8月1萬4200件、減少27.5%，財損金額由131億1000萬下降至69億元、降幅47.4%，打詐工作初現成效。

商品推薦