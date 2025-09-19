要求軍人加薪…賴士葆稱退回總預算案 陳瑞敏：尊重政院預算編制權

立法院今審查審計長陳瑞敏續任人事同意權，國民黨立委賴士葆質詢時說，如果行政院沒有編軍人加薪3萬元的200多億元，「我們一樣退回，這個故事重演，114年已經演過了」。陳瑞敏答詢，他們都尊重行政院的預算編制權。

賴士葆質詢時問，賴清德總統提名陳時，心裡怎麼想？是驚訝還是驚喜？陳瑞敏坦言，他因為想休息了，沒有續任打算。但因為，能替國家做一點事情，滿足了。

陳瑞敏表示，但還是有責任，審計部有審計的價值，可以為國家、為人民做一點事，很難形容，不太算驚訝，也不太說歡喜，「就是好像責任、擔子還沒卸下來。」

賴士葆則說，看到陳瑞敏有可能續任，自己覺得有點驚訝，因為在疫苗、雞蛋事情，審計部很敢提出一些數字，但可惜都是高高舉起、輕輕放下。用字遣詞也都是四平八穩、不太敢得罪當道。例如立院三讀通過的法案，行政院長卓榮泰不列禁伐補償、也不列警消人員退休金提高及軍人每個月多3萬元，卓榮泰不編，審計部就應該講話了。

陳瑞敏說，這個還在立法院的預算審議權。他沒有事前、事中審議。對於禁伐補償，陳瑞敏說，這個立法院有意見，政院已經追加預算了，「我不能跳來最前面，因為這個是憲法體制。」

賴士葆說，如果行政院沒有編軍人加薪3萬元的200多億元，「我們一樣退回，這個故事重演，這個114年已經演過了」。陳瑞敏無奈說，「我們都尊重行政院的預算編制權。」

