民生電價將漲…許宇甄斥：賴政府死抱非核神主牌 人民迫當提款機

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
經濟部今天舉行114年第2次電價費率審議會，指民生電價長期低於供電成本，因此決議產業電價不調整，維持原先照顧產業等相關措施；民生電價微調各級距單價，促使民生電價適度合理化，平均電價調整0.71%。國民黨立委許宇甄晚間批，電價漲不停，賴政府死抱非核神主牌，人民被迫當提款機。

許宇甄表示，經濟部今日拍板民生電價平均調漲3.12%，影響全台多達1450萬戶住宅與小商家，對廣大基層家庭與庶民經濟無疑是沉重的打擊，尤其在高關稅衝擊造成勞工被迫放無薪假，調漲電價對人民來說根本是雪上加霜。

許宇甄強調，民進黨執政以來，電價已調漲第五次，漲幅將近40%，這並非單純的國際燃料價格變動問題，而是錯誤能源政策的惡果。當民進黨政府一再放棄便宜、穩定、低碳的核能，卻強行押注不穩定又昂貴的綠能，以及燃氣發電，台電的虧損與財務黑洞只會愈滾愈大，最終只能透過漲價這一招，把人民當提款機，好讓綠友友們發大財。

許宇甄指出，賴清德政府明知綠能建設進度落後，燃氣進口依賴度過高，卻仍死抱非核神主牌，不願正視核能在能源結構中的必要角色。興達、林口等電廠近來事故頻傳，供電系統一再告急，台灣卻被迫依賴燃煤、燃氣甚至老舊緊急備用機組「硬撐」，這種能源結構既不環保，也不安全，更直接反映在電價與國家財政上。台電累積虧損早已突破4300億元，若繼續放任，最終勢必造成更大財政風險，犧牲的不僅是當下的用電戶，更是下一代的經濟前景。

許宇甄再強調，漲電價不等於解決問題，反而只是掩蓋政府無能的手段。台灣產業競爭力正面臨嚴峻挑戰，如今還要背負高電價成本，將迫使更多中小企業陷入經營困境，連帶影響就業與民生。民進黨若持續忽視專業建議，固執於反核意識形態，能源政策將走向死胡同，人民也將不斷為錯誤買單。

許宇甄呼籲賴政府，必須誠實面對能源現實，放下意識形態，重啟核能，並全面檢討能源配比與政策方向。唯有如此，才能真正降低成本、確保供電穩定，避免讓台灣陷入電價漲不停、供電卻不穩的惡性循環。

