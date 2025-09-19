「充分考量物價影響」住宅電價調漲 政院：仍低於鄰近各國

經濟部電價審議會決定平均電價微幅調整0.71%，行政院發言人李慧芝表示，電價審議會在綜合考量關稅衝擊、民眾負擔能力及健全電價結構等因素，決定以影響最低的方式微調民生用電各級距單價，調整後住宅電價仍低於鄰近的日韓等國，行政院表示尊重。

李慧芝指出，依經濟部說明，電價審議會綜合考量產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此決議產業電價不調整，民生電價則微幅調整。

她表示，住宅電價部分，將約有93%用戶每度電價微調0.1元，每月電價約調漲33元至70元，形同每天增加1.1元到2.3元，而調漲後平均（2.89元/度）仍然比起鄰近國家如韓國（3.96 元/度）、日本（6.8元/度）、新加坡（7.73 元/度）等國家住宅電價較低，也突顯審議會充分考量電價調整對於物價波動的影響，政院尊重這項專業決定。

李慧芝表示，由於俄烏戰爭引發全球性燃料價格暴漲，許多國家大幅提高電價導致通膨加劇；而我國為維持物價穩定、減緩通膨，2022年至 2024 年由台電吸收民生、產業電價緩漲之差額，導致累積虧損一度超過 4,200億元。

李慧芝說，政府數度提出撥補台電預算的提案，但相關預算均未獲立法院通過，台電公司調整採購策略、加強開源節流降低成本，不過售電價格仍低於供電成本，累積至今年7月底累積虧損為4179億元，財務狀況仍十分嚴峻。

