「充分考量物價影響」住宅電價調漲 政院：仍低於鄰近各國
經濟部電價審議會決定平均電價微幅調整0.71%，行政院發言人李慧芝表示，電價審議會在綜合考量關稅衝擊、民眾負擔能力及健全電價結構等因素，決定以影響最低的方式微調民生用電各級距單價，調整後住宅電價仍低於鄰近的日韓等國，行政院表示尊重。
李慧芝指出，依經濟部說明，電價審議會綜合考量產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此決議產業電價不調整，民生電價則微幅調整。
她表示，住宅電價部分，將約有93%用戶每度電價微調0.1元，每月電價約調漲33元至70元，形同每天增加1.1元到2.3元，而調漲後平均（2.89元/度）仍然比起鄰近國家如韓國（3.96 元/度）、日本（6.8元/度）、新加坡（7.73 元/度）等國家住宅電價較低，也突顯審議會充分考量電價調整對於物價波動的影響，政院尊重這項專業決定。
李慧芝表示，由於俄烏戰爭引發全球性燃料價格暴漲，許多國家大幅提高電價導致通膨加劇；而我國為維持物價穩定、減緩通膨，2022年至 2024 年由台電吸收民生、產業電價緩漲之差額，導致累積虧損一度超過 4,200億元。
李慧芝說，政府數度提出撥補台電預算的提案，但相關預算均未獲立法院通過，台電公司調整採購策略、加強開源節流降低成本，不過售電價格仍低於供電成本，累積至今年7月底累積虧損為4179億元，財務狀況仍十分嚴峻。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言