中央社／ 台北19日電
行政院日前通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，內含普發現金新台幣1萬元，待立法院審議。示意圖／本報資料照
行政院卓榮泰為呼應民間呼籲，今天指示財政部建置普發現金登記網站時，研議增設不領取的可行性。據了解，部會初步研議，新增選項的難度低，也不影響網站上路期程，且為保留彈性，就算民眾已選擇不領取，在領取截止期限前，還是可以「變心」改為領取。

行政院日前通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，內含普發現金新台幣1萬元，待立法院審議。不過，玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧與部分社團指舉債撒幣，發起拒領普發現金行動，並建議中央增設「國家續命專款」管道。

卓榮泰今天接見釋昭慧後，指示財政部建置普發現金登記網站時，研議增設不領取的可行性，提供民眾多一個選擇，「把錢留在國庫」。

政院人士指出，政府專戶多用於天然災害勸募，釋昭慧等人建議的續命專款於法有難度，且用捐款模式也會有抵稅問題，直接留國庫反而單純，加以若提供政府專戶，可能會有詐騙集團製作假專戶以假亂真，提高民眾被詐風險。

政院人士說，除了分析專戶風險外，釋昭慧在今天討論過程，也未堅持一定要用續命專款，而是希望形塑社會氣氛，將普發現金用於公益或國家重要政策，因此行政院秘書長張惇涵等人當場建議不領取的方案可能性後，卓榮泰也指示研議。

根據財政部規劃，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類。知情人士表示，部會初步研議新增不領取的選項難度低，也不會影響網站上路期程。

不過，若民眾選擇不領取後反悔，是否還能領取。政院人士表示，普發現金的政策就是要給予民眾1萬元，而領取期程有6個月至7個月左右，民眾在這過程可能也有臨時需求，因此就算民眾已選擇不領取，只要在發放截止前，都還是可以「變心」改為領取，保留彈性機制。

行政院 釋昭慧 卓榮泰 張惇涵 立法院 普發一萬

相關新聞

普發一萬倒數中！卓榮泰表態不領 登記網站擬增設「不領取」選項

全民關注普發現金一萬元，玄奘大學教授釋昭慧主張應該拒領。閣揆卓榮泰今天接見釋昭慧與「全民搶救國庫」聯盟一行。釋昭慧說，這...

民進黨宜蘭縣長誰出戰？賴清德、徐國勇親自下鄉 「他」的動向受關注

民進黨主席、總統賴清德今天到宜蘭與地方黨公職人員座談，外界關心明年縣長人選，出席人士均表示「會中沒有談到」；賴清德曾多次...

要求軍人加薪…賴士葆稱退回總預算案 陳瑞敏：尊重政院預算編制權

立法院今審查審計長陳瑞敏續任人事同意權，國民黨立委賴士葆質詢時說，如果行政院沒有編軍人加薪3萬元的200多億元，「我們一...

民生電價將漲…許宇甄斥：賴政府死抱非核神主牌 人民迫當提款機

經濟部今天舉行114年第2次電價費率審議會，指民生電價長期低於供電成本，因此決議產業電價不調整，維持原先照顧產業等相關措...

後悔怎麼辦？普發一萬擬增不領取選項 截止期限前仍可「變心」

行政院長卓榮泰為呼應民間呼籲，今天指示財政部建置普發現金登記網站時，研議增設不領取的可行性。據了解，部會初步研議，新增選...

「充分考量物價影響」住宅電價調漲 政院：仍低於鄰近各國

經濟部電價審議會決定平均電價微幅調整0.71%，行政院發言人李慧芝表示，電價審議會在綜合考量關稅衝擊、民眾負擔能力及健全...

