談了什麼？傳駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問 知情人士這樣說
路透社今天獨家報導，台灣駐美代表俞大㵢本月在華府低調會晤美國總統川普的「總統情報顧問委員會」成員。相關官員指出，總統情報顧問委員會已成為川普政府的關鍵權力中樞。
路透社引述兩位知情人士說法，俞大㵢與美國總統情報顧問委員會（President's Intelligence Advisory Board）成員的會晤，是川普（Donald Trump）第2個總統任期迄今台美高層接觸之一環。
美國總統情報顧問委員會的成員，歷來在政策制定過程中扮演低調角色。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言