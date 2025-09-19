快訊

逃兵風波後沒有一句道歉 威廉首度公開露面「急著先閃媒體」

談了什麼？傳駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問 知情人士這樣說

徐超斌鼻咽癌逝…「無聲的癌症」常被誤認感冒 早期常見6大徵兆曝

談了什麼？傳駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問 知情人士這樣說

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
我國駐美代表俞大㵢。圖／聯合報系資料照片
我國駐美代表俞大㵢。圖／聯合報系資料照片

路透社今天獨家報導，台灣駐美代表俞大㵢本月在華府低調會晤美國總統川普的「總統情報顧問委員會」成員。相關官員指出，總統情報顧問委員會已成為川普政府的關鍵權力中樞。

路透社引述兩位知情人士說法，俞大㵢與美國總統情報顧問委員會（President's Intelligence Advisory Board）成員的會晤，是川普（Donald Trump）第2個總統任期迄今台美高層接觸之一環。

美國總統情報顧問委員會的成員，歷來在政策制定過程中扮演低調角色。

美國 川普 俞大㵢 駐美代表

延伸閱讀

吉米金摩評柯克遇害遭停播 一票同業怒轟川普「明目張膽審查」

傳川普擱置120億對台軍售 陸學者：美政策有交易性質

為美中協議與川習會 川普擬不批准4億對台軍援

川普訪英 送2000億投資大禮包 英前副首相酸：矽谷的殘羹剩飯

相關新聞

談了什麼？傳駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問 知情人士這樣說

路透社今天獨家報導，台灣駐美代表俞大㵢本月在華府低調會晤美國總統川普的「總統情報顧問委員會」成員。相關官員指出，總統情報...

普發一萬倒數中！卓榮泰表態不領 登記網站擬增設「不領取」選項

全民關注普發現金一萬元，玄奘大學教授釋昭慧主張應該拒領。閣揆卓榮泰今天接見釋昭慧與「全民搶救國庫」聯盟一行。釋昭慧說，這...

民進黨宜蘭縣長誰出戰？賴清德、徐國勇親自下鄉 「他」的動向受關注

民進黨主席、總統賴清德今天到宜蘭與地方黨公職人員座談，外界關心明年縣長人選，出席人士均表示「會中沒有談到」；賴清德曾多次...

賴總統出席國防展三意義 展現台美安全緊密合作

賴清德總統19日前往台北國際航太暨國防工業展，身為三軍統帥，他一路從亞創中心、航太產業館、國防產業發展協會、太空形象館、...

朱立倫參訪航太展 國民黨：展現對國防安全事務重視

國民黨主席朱立倫今天參訪台灣國際航太暨國防工業展，國民黨指出，朱立倫關心國防科技產業發展現況，更以行動展現國民黨對國防安...

因應樺加沙颱風 行政院超前部署召開前置情資研判會議

為因應輕度颱風樺加沙可能發布警報，行政院於19日召開前置情資研判會議，要求各部會務必嚴陣以待，積極落實各項防颱整備措施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。