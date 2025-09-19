朱立倫參訪航太展 國民黨：展現對國防安全事務重視

快訊

中央社／ 台北19日電
國民黨主席朱立倫。圖／中央社
國民黨主席朱立倫今天參訪台灣國際航太暨國防工業展，國民黨指出，朱立倫關心國防科技產業發展現況，更以行動展現國民黨對國防安全事務的重視。朱立倫並應洛克希德馬丁公司邀請，親自駕駛該公司研製的新型F-16V戰機飛行模擬系統。

兩年一度的台灣國際航太暨國防工業展18日至20日在台北南港展覽館登場，這次主題為「先進國防、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來」，共14國、逾400家廠商參展，規模為歷年來最大。

國民黨今天發布新聞稿指出，朱立倫上午率中央黨部幕僚參訪國防展，並前往國內外相關國防產業展示館，關心國防科技產業發展現況，更以行動展現國民黨對國防安全事務的重視。

國民黨表示，朱立倫赴「國防館」展區及「航太產業館」，特別駐足聽取國家中山科學院所主導研發各項武器裝備、無人作戰系統，以及國機國造等關鍵項目簡報，並認真了解台灣國防產業發展現況。

國民黨指出，朱立倫也參訪美國對台軍售重要廠商，並仔細聽取相關先進武器系統及功能之說明。朱立倫並應洛克希德馬丁公司邀請，親自駕駛該公司研製新型F-16V戰機飛行模擬系統，體驗從起飛、接戰到降落，全過程操作。國民黨立委徐巧芯亦在場陪同。

