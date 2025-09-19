快訊

普發一萬倒數中！卓榮泰表態不領 登記網站擬增設「不領取」選項

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰接見釋昭慧與相關團體代表。卓榮泰表示，會請財政部研議建置普發現金登記網站時，增設「不領取」選項的可行性，提供民眾多一項選擇。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰接見釋昭慧與相關團體代表。卓榮泰表示，會請財政部研議建置普發現金登記網站時，增設「不領取」選項的可行性，提供民眾多一項選擇。記者林伯東／攝影

全民關注普發現金一萬元，玄奘大學教授釋昭慧主張應該拒領。閣揆卓榮泰今天接見釋昭慧與「全民搶救國庫」聯盟一行。釋昭慧說，這次普發現金的言論很多是認知作戰，應拒領改捐為「國家續命專款」。卓榮泰則說，請財政部研議建置普發現金登記網站時，增設「不領取」選項的可行性，提供民眾多一項選擇。

普發一萬現金」最快可能在十月下旬發放。不過釋昭慧批評，恐導致國家財政紀律鬆動，甚至讓債務轉嫁到下一代，呼籲大家拒領。閣揆卓榮泰昨日受訪時也宣布，不會領取一萬元現金。

卓榮泰今天接見釋昭慧「全民搶救國庫」聯盟一行。釋昭慧說，搶救國庫聯盟不等於綠營選民，其中還有國民黨員，不希望整件事再用藍綠二分法。他強調，普發現金釋無差別大撒幣，真是大家競相加碼的政治算計。

他說，政治人物會認為選民很愛錢，這次普發現金的言論很多是認知作戰，是讓人民沒有感覺、不知道是舉債而來，也不認為這是種恥辱而不拿白不拿，因此他倡議中央增設「國家續命專款」管道。

卓榮泰則表示，行政院擬定強化韌性特別條例，到立法院後又增加普發現金，行政院認為，這個程序就憲法跟法律的出發點來看，都有所違背，但是也聽到社會很多跟政府原先設想不同的需求，所以行政院提出5900億的韌性條例修正案。

他強調，今年在編明年總預算時，面臨新財劃法非常大的衝擊。要拿出4165億當作地方統籌分配稅款，還必須支應國防、外交、科技建設、公共發展，再加上法定債務還本，明年中央政府必須舉債4000億元，這對中央財政是相當大的考驗。

卓榮泰感謝釋昭慧率領「搶救國庫聯盟」，提出民間另一種思考與聲音；他隨後與釋昭慧一行進行意見交流，並請財政部會後研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項之可行性，提供民眾多一項選擇，「把錢留在國庫」，讓政府後續能夠在編列未來預算時，能夠進行妥善運用。

釋昭慧 卓榮泰 行政院 國民黨 普發一萬 玄奘大學

