喊普發1萬留國庫 卓榮泰指示研議增設「不領取」選項

玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧主張不領普發現金新台幣1萬元，行政院長卓榮泰今天接見釋昭慧後，指示財政部建置普發現金登記網站，研議增設「不領取」選項的可行性，提供民眾多一個選擇，「把錢留在國庫」。

行政院日前通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，內含普發現金新台幣1萬元，待立法院審議。根據財政部規劃，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等。不過，釋昭慧與部分社團指舉債撒幣是飲鴆止渴，發起拒領普發現金行動，並建議中央增設「國家續命專款」管道。

卓榮泰今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝、政務委員陳時中、財政部長莊翠雲等人陪同下，接見「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧以及聯盟成員，並在致詞時表示，感謝有人願意犧牲權益，提供一個正面、健康的選項，讓國家能有更多思考。

行政院會後發布新聞稿指出，卓榮泰充分傾聽訪賓建言後，請財政部會後研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項的可行性，提供民眾多一項選擇，「把錢留在國庫」，讓政府後續編列未來預算時，能夠妥善運用，例如國安韌性相關計畫，或者「經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先」4大優先政策等。

與會人士指出，續命專款於法有難度，釋昭慧在討論過程也未堅持一定要用續命專款的作法，而是希望能形塑成社會運動的氣氛，將普發現金用於公益或國家重要政策。至於卓榮泰是否也不領取1萬元，卓榮泰昨天在專訪時則表態，期盼留給國家做更多用途。

商品推薦