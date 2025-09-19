快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在國防部長顧立雄（右）與總統府秘書長潘孟安（左）陪同下到場參觀。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在國防部長顧立雄（右）與總統府秘書長潘孟安（左）陪同下到場參觀。記者余承翰／攝影

2025台北國際航太暨國防工業展9月18日至20日在台北南港展覽館舉行，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模超過1,400個攤位，規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統今天下午在國防部顧立雄與總統府秘書長潘孟安陪同下到場參觀，並在美國在台協會副處長梁凱雯陪同下參觀美國館攤位。

2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在總統府秘書長潘孟安（右）陪同下到場參觀。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在總統府秘書長潘孟安（右）陪同下到場參觀。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（右）下午與美國在台協會副處長梁凱雯（左）一同參觀美國館攤位。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（右）下午與美國在台協會副處長梁凱雯（左）一同參觀美國館攤位。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在國防部長顧立雄（右三）與總統府秘書長潘孟安（左三）陪同下到場參觀，並在國防館前合影。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在國防部長顧立雄（右三）與總統府秘書長潘孟安（左三）陪同下到場參觀，並在國防館前合影。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（右）下午與美國在台協會副處長梁凱雯（左）一同參觀美國館攤位。記者余承翰／攝影
2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（右）下午與美國在台協會副處長梁凱雯（左）一同參觀美國館攤位。記者余承翰／攝影

國防部 潘孟安 賴清德 顧立雄 美國在台協會

延伸閱讀

民進黨宜蘭縣長誰出戰？賴清德、徐國勇親自下鄉 「他」的動向受關注

國家防災日強化國家韌性 賴清德：應變地緣政治的變化

陸委會警告北市府雙城論壇勿談觀光 國民黨：又是綠能你不能

徐國勇指台灣沒光復節 黃國昌：政治凌駕法律 賴清德指示？

相關新聞

民進黨宜蘭縣長誰出戰？賴清德、徐國勇親自下鄉 「他」的動向受關注

民進黨主席、總統賴清德今天到宜蘭與地方黨公職人員座談，外界關心明年縣長人選，出席人士均表示「會中沒有談到」；賴清德曾多次...

因應樺加沙颱風 行政院超前部署召開前置情資研判會議

為因應輕度颱風樺加沙可能發布警報，行政院於19日召開前置情資研判會議，要求各部會務必嚴陣以待，積極落實各項防颱整備措施。

普發一萬倒數中！卓榮泰表態不領 登記網站擬增設「不領取」選項

全民關注普發現金一萬元，玄奘大學教授釋昭慧主張應該拒領。閣揆卓榮泰今天接見釋昭慧與「全民搶救國庫」聯盟一行。釋昭慧說，這...

喊普發1萬留國庫 卓榮泰指示研議增設「不領取」選項

玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧主張不領普發現金新台幣1萬元，行政院長卓榮泰今天接見釋昭慧後，指示財政部建置普...

賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

2025台北國際航太暨國防工業展9月18日至20日在台北南港展覽館舉行，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模...

國民黨認同度再提高 朱立倫揭最新民調「黃金交叉」：堅持走對的路

國民黨主席朱立倫今下午表示，繼8月底多份民調，近日又有最新民調顯示，國民黨與民進黨黃金交叉，再攀第一，成為台灣最受民眾認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。