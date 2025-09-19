賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

2025台北國際航太暨國防工業展9月18日至20日在台北南港展覽館舉行，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模超過1,400個攤位，規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統今天下午在國防部長顧立雄與總統府秘書長潘孟安陪同下到場參觀，並在美國在台協會副處長梁凱雯陪同下參觀美國館攤位。 2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在總統府秘書長潘孟安（右）陪同下到場參觀。記者余承翰／攝影 2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（右）下午與美國在台協會副處長梁凱雯（左）一同參觀美國館攤位。記者余承翰／攝影 2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（中）下午在國防部長顧立雄（右三）與總統府秘書長潘孟安（左三）陪同下到場參觀，並在國防館前合影。記者余承翰／攝影 2025台北國際航太暨國防工業展規模創歷史新高，吸引全球關注，賴清德總統（右）下午與美國在台協會副處長梁凱雯（左）一同參觀美國館攤位。記者余承翰／攝影

