民進黨宜蘭縣長誰出戰？賴清德、徐國勇親自下鄉 「他」的動向受關注

民進黨主席、總統賴清德今天到宜蘭與地方黨公職人員座談，外界關心明年縣長人選，出席人士均表示「會中沒有談到」；賴清德曾多次勸進宜蘭信賴之友會理事長林國漳，今天被問及此事則說「黨內會做最好的評估」。

賴清德與民進黨祕書長徐國勇等人，今午與縣黨部主委邱嘉進、黨籍縣議員等約20位地方人士閉門座談3小時。邱嘉進會後轉述，不少議員提到鐵路高架、台62庚線工程進度等，也有農地、教育政策等，地方都希望對於宜蘭鄉親希望落實的相關建設能盡早完成，另外也有黨公職提到中央單位行政效率、希望中央強化說明1年4個月以來的政績等，大家都暢所欲言，根本沒有時間講到選舉。

邱嘉進說，縣長人選提名權在黨中央選對會，目前已經啟動，會有一連串徵詢及協調作業。他坦言，「林國漳確實蠻多人在勸進」，到底誰會代表民進黨參選明年宜蘭縣長，就交給選對會來處理。

徐國勇今天被媒體問到此事，也大讚林國漳很優秀，是律師公會理事長，至於會不會徵召林，徐也口徑一致說，由選對會決定。

林國漳今天出席這場閉門會，是否點頭披戰袍引起關注，會後他再三強調今天沒有講到參選縣長這件事，但在媒體頻頻追問若總統勸進會不會披上戰袍時，也語帶玄機說：「黨內會做最好的評估。」 賴清德總統（中）今天以民進黨主席身分，率黨祕書長徐國勇（左二）展開下鄉巡迴座談，並到礁溪與在地黨公職、核心幹部閉門座談，宜蘭縣信賴之友理事長林國漳（右一）也出席。記者胡經周／攝影

