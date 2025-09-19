快訊

國民黨認同度再提高 朱立倫揭最新民調「黃金交叉」：堅持走對的路

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席朱立倫今下午表示，繼8月底多份民調，近日又有最新民調顯示，國民黨與民進黨黃金交叉，再攀第一，成為台灣最受民眾認同的政黨。同時在該份民調，泛藍陣營整體認同度已連續兩個月維持領先，增加1.9%，展現國人對國民黨持續改革的高度肯定。

朱立倫說，針對民進黨執政不力，賴清德政府的不滿意度再增加2%，高達55%；不信任度則上升1.3%至48.9%，證明在野走正確的路，國民黨新媒體部青年團隊的創意也持續發酵，凸顯台灣多數民眾不認同賴清德對內、對外全面鬥爭的搞政治路線。

朱立倫指出，另外56.9%民眾認為柯文哲案涉及政治力介入，司法改革刻不容緩。值得強調的是，高達49.2%的民眾支持藍白合作，顯示國民黨堅持的藍白合作，符合多數台灣人民的期待。國民黨必須堅定走在正確路線上，展現理性、務實、團結的力量，才能實現社會共同的願望。

朱立倫強調，他要再次感謝這幾年，年年征戰的所有副主席、黨務主管、縣市首長、青年幹部與支持者的努力與付出。外界的民意調查，證明當國民黨持續推動年輕化、國際化、內造化、輕量化，並堅守兩岸穩定與區域和平的立場，就能成為「人民最信任的政黨」，更能真正成為「台灣的第一品牌」。

朱立倫總結，「我們會更加謙卑、更加努力，團結奮戰，守護台灣民主，捍衛中華民國，發展民生經濟政策，維護區域和平。唯有如此，國民黨才能不負人民託付，持續走在正確的道路上。」

